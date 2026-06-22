Андрея Павлива избрали председателем Жидачевского райсуда Львовской области

Собранием судей избран председатель Жидачевского райсуда Львовской области.

Фото: gd.lv.court.gov.ua

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В Жидачевском районном суде Львовской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда.

15 июня путем тайного голосования председателем суда избран судья Жидачевского районного суда Львовской области — Андрей Иванович Павлив.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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