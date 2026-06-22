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Андрея Павлива избрали председателем Жидачевского райсуда Львовской области

17:18, 22 июня 2026
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Собранием судей избран председатель Жидачевского райсуда Львовской области.
Андрея Павлива избрали председателем Жидачевского райсуда Львовской области
Фото: gd.lv.court.gov.ua
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В Жидачевском районном суде Львовской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании на административную должность председателя суда.

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15 июня путем тайного голосования председателем суда избран судья Жидачевского районного суда Львовской области — Андрей Иванович Павлив.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья

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