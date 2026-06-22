Андрія Павліва обрано головою Жидачівського райсуду Львівської області

Зборами суддів обрано голову Жидачівського райсуду Львівської області.

Фото: gd.lv.court.gov.ua

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У Жидачівському районному суді Львівської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання на адміністративну посаду голови суду.

15 червня шляхом таємного голосування, головою суду обрано суддю Жидачівського районного суду Львівської області – Павліва Андрія Івановича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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