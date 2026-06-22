На Філіппінах двоє підлітків через булінг влаштували стрілянину в школі

Унаслідок стрілянини загинули троє школярів, семеро отримали поранення.

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На Філіппінах у середній школі в центральній частині країни сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє учнів і ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє BBC із посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, вогонь відкрили двоє підлітків віком 14 та 15 років. Один із них був затриманий невдовзі після події в Національній середній школі Сан-Хосе в місті Таклобан, інший згодом сам здався поліції.

Поліція продовжує допит підозрюваних. Попередньо розглядається версія, що мотивом могла стати образа, пов’язана з булінгом.

Правоохоронці також повідомили, що під час інциденту використовувалися револьвер калібру .38 та 9-мм пістолет.

Семеро поранених учнів перебувають у лікарні. Інформації про їхній стан наразі не розголошують.

У Міністерстві освіти Філіппін заявили про «глибоке занепокоєння» інцидентом та закликали молитися за постраждалих, а також за їхнє одужання.

Місцева поліція посилила патрулювання в місті на час розслідування.

Представники правоохоронних органів закликали батьків, які зберігають вогнепальну зброю, відповідальніше ставитися до її зберігання та більше говорити з дітьми.

За даними поліції, рівень насильства із застосуванням вогнепальної зброї у країні останніми роками поступово знижується. У 2024 році було зафіксовано близько 5000 таких випадків по всій території Філіппін.

Місто Таклобан, де сталася стрілянина, розташоване приблизно за годину польоту від Маніли та має близько 250 тисяч жителів. Воно входить до регіону Вісайя на острові Лейте і раніше сильно постраждало від супертайфуну Хайян у 2013 році.

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