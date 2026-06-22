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На Филиппинах двое подростков из-за издевательств устроили стрельбу в школе

16:55, 22 июня 2026
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В результате стрельбы погибли трое школьников, семеро получили ранения.
На Филиппинах двое подростков из-за издевательств устроили стрельбу в школе
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На Филиппинах в средней школе в центральной части страны произошла стрельба, в результате которой погибли трое учеников и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

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По данным правоохранителей, огонь открыли двое подростков в возрасте 14 и 15 лет. Один из них был задержан вскоре после происшествия в Национальной средней школе Сан-Хосе в городе Таклобан, другой позже сам сдался полиции.

Полиция продолжает допрос подозреваемых. Предварительно рассматривается версия, что мотивом могла стать обида, связанная с буллингом.

Правоохранители также сообщили, что во время инцидента использовались револьвер калибра .38 и 9-мм пистолет.

Семь раненых учеников находятся в больнице. Информация об их состоянии пока не разглашается.

В Министерстве образования Филиппин заявили о «глубокой обеспокоенности» инцидентом и призвали молиться за пострадавших, а также за их выздоровление.

Местная полиция усилила патрулирование в городе на время расследования.

Представители правоохранительных органов призвали родителей, хранящих огнестрельное оружие, более ответственно относиться к его хранению и больше общаться с детьми.

По данным полиции, уровень насилия с применением огнестрельного оружия в стране в последние годы постепенно снижается. В 2024 году было зафиксировано около 5000 таких случаев по всей территории Филиппин.

Город Таклобан, где произошла стрельба, расположен примерно в часе полета от Манилы и насчитывает около 250 тысяч жителей. Он входит в регион Висайя на острове Лейте и ранее сильно пострадал от супертайфуна Хайян в 2013 году.

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