Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Фото: Генштаб ВСУ

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Фактически речь идет о попытке изменить саму логику прохождения военной службы — от открытого срока мобилизации до контрактной системы с фиксированным горизонтом и рыночной мотивацией.

Срок службы известен заранее

Одна из ключевых новаций – введение четких сроков службы по контракту в зависимости от категории военных и уровня риска.

По обновленной модели:

в самых рискованных подразделениях – ориентировочно 10–14 месяцев службы;

для других боевых специальностей – до 24 месяцев;

для отдельных направлений предусмотрены более длинные контракты, но также с фиксированным сроком.

Главный принцип: военный с самого начала знает, когда истекает контракт.

Доплата за риск

В Минобороны фактически закрепляют новую модель финансовой мотивации – оплату за уровень риска выполнения задач. Это контракты с учетом риска и нагрузок – чем ближе к первой линии, тем выше выплаты. Предусмотрены для пилотов БПЛА, операторов НРК, РЭБ, артиллеристов и других специалистов не по перечню должностей для пехотно-штурмового контракта.

Минобороны предлагает защитникам больше определенности их службы и больше возможностей для карьерного роста.

Новый боевой контракт могут заключить:

военнообязанные;

действующие военнослужащие.

Срок боевого договора составляет 24 месяца.

Также речь идет о многоуровневой системе выплат:

базовое денежное довольствие;

ежемесячные доплаты;

надбавки за участие в боевых действиях;

повышенные выплаты для штурмовых и передовых подразделений.

В Минобороны акцентируют внимание на том, что модель должна сделать службу более прогнозируемой и справедливой с точки зрения нагрузки и риска.

Бонус до 1 млн гривен: как это работает

Отдельным элементом новой системы является разовое финансовое вознаграждение за подписание контракта.

По представленной концепции:

выплата может достигать 1 млн грн;

средства не выплачиваются единовременно полностью;

предусмотрено поэтапное начисление — часть при подписании, остальная часть во время службы.

Социальный пакет после службы

После завершения контракта военным обещают пакет гарантий, включающий:

социальную поддержку в переходный период;

доступ к государственным программам;

возможности переквалификации и обучения;

медицинские гарантии после службы.

Что фактически меняется для военного

Если упростить предложенную реформу, то главное отличие состоит в переходе от модели «служи, пока идет мобилизация» к модели «подписал контракт на конкретный срок и понимаешь свои условия вперед». В настоящее время значительная часть военнослужащих проходит службу в пределах мобилизации без четко установленной конечной даты. Именно эта неопределенность в течение длительного времени остается одной из острейших проблем, которую поднимают как сами военные, так и их семьи.

Предложенная Минобороны система должна изменить этот подход. Человек еще до подписания контракта должен понимать, сколько будет продолжаться служба, какой уровень риска предполагает выбранная специальность и на какие выплаты он может рассчитывать.

Еще одно принципиальное отличие – финансовая модель. Если сейчас система выплат в основном состоит из базового денежного довольствия и отдельных боевых надбавок, то новая концепция предполагает более четкую зависимость между уровнем опасности и размером вознаграждения. Фактически Минобороны предлагает ввести рыночный принцип: чем более сложные и опасные задачи выполняет военный, тем выше его финансовая компенсация. Отдельным новшеством являются и большие разовые бонусы за подписание контракта. Так государство пытается не только привлечь новых людей в армию, но и удержать их в течение всего срока службы благодаря поэтапной выплате средств.

Кроме того, упор переносится и на период после завершения службы. Если раньше основное внимание уделялось прохождению военной службы, то новая модель предполагает комплексное сопровождение человека после возвращения к гражданской жизни через государственные программы, обучение, переквалификацию и социальные гарантии.

В то же время, главный вопрос остается открытым: будет ли достаточно финансовых стимулов, чтобы компенсировать чрезвычайно высокие риски боевых специальностей и обеспечить стабильное пополнение армии в условиях длительной войны.

Система переходит от мобилизационной к контрактной логике

Юридически и концептуально новая модель означает постепенное движение от классической мобилизационной системы к контрактной армии.

Новый боевой контракт от Минобороны — попытка юридически и финансово переформатировать модель военной службы в Украине, сделав ее более прогнозируемой и контрактной.

Эффективность реформы будет зависеть от того, сможет ли новая система стать достаточно привлекательной и конкурентной.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Минобороны предоставило разъяснения относительно новой системы мотивационных контрактов в Силах обороны и ответило на вопросы военнослужащих о порядке их подписания.

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