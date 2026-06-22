  1. Публикации
  2. / В Украине

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

20:00, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.
Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен
Фото: Генштаб ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Фактически речь идет о попытке изменить саму логику прохождения военной службы — от открытого срока мобилизации до контрактной системы с фиксированным горизонтом и рыночной мотивацией.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Срок службы известен заранее

Одна из ключевых новаций – введение четких сроков службы по контракту в зависимости от категории военных и уровня риска.

По обновленной модели:

  • в самых рискованных подразделениях – ориентировочно 10–14 месяцев службы;
  • для других боевых специальностей – до 24 месяцев;
  • для отдельных направлений предусмотрены более длинные контракты, но также с фиксированным сроком.

Главный принцип: военный с самого начала знает, когда истекает контракт.

Доплата за риск

В Минобороны фактически закрепляют новую модель финансовой мотивации – оплату за уровень риска выполнения задач. Это контракты с учетом риска и нагрузок – чем ближе к первой линии, тем выше выплаты. Предусмотрены для пилотов БПЛА, операторов НРК, РЭБ, артиллеристов и других специалистов не по перечню должностей для пехотно-штурмового контракта.

Минобороны предлагает защитникам больше определенности их службы и больше возможностей для карьерного роста.

Новый боевой контракт могут заключить:

  • военнообязанные;
  • действующие военнослужащие.

Срок боевого договора составляет 24 месяца.

Также речь идет о многоуровневой системе выплат:

  • базовое денежное довольствие;
  • ежемесячные доплаты;
  • надбавки за участие в боевых действиях;
  • повышенные выплаты для штурмовых и передовых подразделений.

В Минобороны акцентируют внимание на том, что модель должна сделать службу более прогнозируемой и справедливой с точки зрения нагрузки и риска.

Бонус до 1 млн гривен: как это работает

Отдельным элементом новой системы является разовое финансовое вознаграждение за подписание контракта.

По представленной концепции:

  • выплата может достигать 1 млн грн;
  • средства не выплачиваются единовременно полностью;
  • предусмотрено поэтапное начисление — часть при подписании, остальная часть во время службы.

Социальный пакет после службы

После завершения контракта военным обещают пакет гарантий, включающий:

  • социальную поддержку в переходный период;
  • доступ к государственным программам;
  • возможности переквалификации и обучения;
  • медицинские гарантии после службы.

Что фактически меняется для военного

Если упростить предложенную реформу, то главное отличие состоит в переходе от модели «служи, пока идет мобилизация» к модели «подписал контракт на конкретный срок и понимаешь свои условия вперед». В настоящее время значительная часть военнослужащих проходит службу в пределах мобилизации без четко установленной конечной даты. Именно эта неопределенность в течение длительного времени остается одной из острейших проблем, которую поднимают как сами военные, так и их семьи.

Предложенная Минобороны система должна изменить этот подход. Человек еще до подписания контракта должен понимать, сколько будет продолжаться служба, какой уровень риска предполагает выбранная специальность и на какие выплаты он может рассчитывать.

Еще одно принципиальное отличие – финансовая модель. Если сейчас система выплат в основном состоит из базового денежного довольствия и отдельных боевых надбавок, то новая концепция предполагает более четкую зависимость между уровнем опасности и размером вознаграждения. Фактически Минобороны предлагает ввести рыночный принцип: чем более сложные и опасные задачи выполняет военный, тем выше его финансовая компенсация. Отдельным новшеством являются и большие разовые бонусы за подписание контракта. Так государство пытается не только привлечь новых людей в армию, но и удержать их в течение всего срока службы благодаря поэтапной выплате средств.

Кроме того, упор переносится и на период после завершения службы. Если раньше основное внимание уделялось прохождению военной службы, то новая модель предполагает комплексное сопровождение человека после возвращения к гражданской жизни через государственные программы, обучение, переквалификацию и социальные гарантии.

В то же время, главный вопрос остается открытым: будет ли достаточно финансовых стимулов, чтобы компенсировать чрезвычайно высокие риски боевых специальностей и обеспечить стабильное пополнение армии в условиях длительной войны.

Система переходит от мобилизационной к контрактной логике

Юридически и концептуально новая модель означает постепенное движение от классической мобилизационной системы к контрактной армии.

Новый боевой контракт от Минобороны — попытка юридически и финансово переформатировать модель военной службы в Украине, сделав ее более прогнозируемой и контрактной.

Эффективность реформы будет зависеть от того, сможет ли новая система стать достаточно привлекательной и конкурентной.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Минобороны предоставило разъяснения относительно новой системы мотивационных контрактов в Силах обороны и ответило на вопросы военнослужащих о порядке их подписания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ВСУ армия контракт военнослужащие контрактник выплаты военным военная служба денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен

Министерство обороны представило новую модель боевых контрактов для военнослужащих.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

Проверки оборонных закупок теперь зависят от риска: как будет работать новая система

Правительство определило статус Главного управления государственного обеспечения качества как уполномоченного органа и ввело прямой запрет на вмешательство в его оперативную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]