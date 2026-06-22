Канадского адвоката оштрафовали на $31 000 из-за вымышленных ИИ судебных прецедентов

Юридический трибунал Канады наложил рекордное взыскание на адвоката, который использовал сгенерированные искусственным интеллектом несуществующие судебные решения.

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Юридический трибунал Канадского юридического общества наложил то, что организация Courtready, занимающаяся вопросами доступа к правосудию, назвала «крупнейшим решением о возмещении расходов, вынесенным любым канадским судом или трибуналом на сегодняшний день», на адвоката за использование вымышленных искусственным интеллектом ссылок на судебную практику, пишет Lawtimesnews.

По делу Mazaheri v. Law Society of Ontario, 2026 ONLSTH 112 трибунал постановил, что Шахрьяр Мазахери, представлявший себя самостоятельно, должен «нести полную ответственность за последствия своих действий», и обязал его выплатить 31 150 канадских долларов расходов в пользу Юридического общества Онтарио.

Мазахери, лицензия которого была приостановлена в ноябре 2024 года, подавал ходатайства сначала об отмене или изменении временного отстранения, а затем — об исключении доказательств, представленных Юридическим обществом Онтарио.

При подготовке этих документов он использовал искусственный интеллект для создания письменных объяснений, дополнительных объяснений и аффидевитов, не проверив результат работы системы. В результате адвокат ссылался на «дела, которых не существует, а также на реальные дела, не имевшие никакого отношения к аргументам ответчика».

Трибунал пришел к выводу, что «безответственное использование искусственного интеллекта является дополнительным и существенно отягчающим фактором при оценке его поведения во время подачи этих ходатайств».

Рекордный штраф и стремительный рост количества дел

По словам адвоката из Торонто и соучредителя Courtready Тома Макинтоша Чжена, сумма в 31 150 долларов является абсолютным рекордом среди финансовых санкций, связанных с использованием ИИ.

«До появления этого дела крупнейшее взыскание было наложено по делу Reddy v. Saroya — решению Апелляционного суда Альберты 2026 года. Тогда сумма составляла 17 550 долларов», — отметил он.

В Courtready ведут базу данных случаев так называемых «галлюцинаций» искусственного интеллекта и санкций за их использование. Именно эти данные были процитированы трибуналом в его решении.

По словам Чжена, в 2024 году было зафиксировано семь таких решений, в 2025 году — уже 87, а только за первые шесть месяцев 2026 года их количество достигло 74.

Около 81% таких дел касаются лиц, представляющих себя самостоятельно. В то же время 19%, или 32 решения, были вынесены в отношении адвокатов.

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