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Канадского адвоката оштрафовали на $31 000 из-за вымышленных ИИ судебных прецедентов

21:42, 22 июня 2026
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Юридический трибунал Канады наложил рекордное взыскание на адвоката, который использовал сгенерированные искусственным интеллектом несуществующие судебные решения.
Канадского адвоката оштрафовали на $31 000 из-за вымышленных ИИ судебных прецедентов
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Юридический трибунал Канадского юридического общества наложил то, что организация Courtready, занимающаяся вопросами доступа к правосудию, назвала «крупнейшим решением о возмещении расходов, вынесенным любым канадским судом или трибуналом на сегодняшний день», на адвоката за использование вымышленных искусственным интеллектом ссылок на судебную практику, пишет Lawtimesnews.

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По делу Mazaheri v. Law Society of Ontario, 2026 ONLSTH 112 трибунал постановил, что Шахрьяр Мазахери, представлявший себя самостоятельно, должен «нести полную ответственность за последствия своих действий», и обязал его выплатить 31 150 канадских долларов расходов в пользу Юридического общества Онтарио. 

Мазахери, лицензия которого была приостановлена в ноябре 2024 года, подавал ходатайства сначала об отмене или изменении временного отстранения, а затем — об исключении доказательств, представленных Юридическим обществом Онтарио.

При подготовке этих документов он использовал искусственный интеллект для создания письменных объяснений, дополнительных объяснений и аффидевитов, не проверив результат работы системы. В результате адвокат ссылался на «дела, которых не существует, а также на реальные дела, не имевшие никакого отношения к аргументам ответчика». 

Трибунал пришел к выводу, что «безответственное использование искусственного интеллекта является дополнительным и существенно отягчающим фактором при оценке его поведения во время подачи этих ходатайств».

Рекордный штраф и стремительный рост количества дел 

По словам адвоката из Торонто и соучредителя Courtready Тома Макинтоша Чжена, сумма в 31 150 долларов является абсолютным рекордом среди финансовых санкций, связанных с использованием ИИ.

«До появления этого дела крупнейшее взыскание было наложено по делу Reddy v. Saroya — решению Апелляционного суда Альберты 2026 года. Тогда сумма составляла 17 550 долларов», — отметил он.

В Courtready ведут базу данных случаев так называемых «галлюцинаций» искусственного интеллекта и санкций за их использование. Именно эти данные были процитированы трибуналом в его решении.

По словам Чжена, в 2024 году было зафиксировано семь таких решений, в 2025 году — уже 87, а только за первые шесть месяцев 2026 года их количество достигло 74.

Около 81% таких дел касаются лиц, представляющих себя самостоятельно. В то же время 19%, или 32 решения, были вынесены в отношении адвокатов.

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адвокат искусственный интеллект Канада ИИ

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