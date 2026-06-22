Канадського адвоката оштрафували на $31 000 через вигадані ШІ судові прецеденти

Юридичний трибунал Канади наклав рекордне стягнення на адвоката, який використав згенеровані штучним інтелектом неіснуючі судові рішення.

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Юридичний трибунал Канадського юридичного товариства наклав те, що організація Courtready, яка займається питаннями доступу до правосуддя, назвала «найбільшим рішенням про відшкодування витрат, винесеним будь-яким канадським судом або трибуналом на сьогодні», на адвоката за використання вигаданих штучним інтелектом посилань на судову практику, пише Lawtimesnews.

У справі Mazaheri v. Law Society of Ontario, 2026 ONLSTH 112 трибунал постановив, що Шахр’яр Мазахері, який представляв себе самостійно, має «нести повну відповідальність за наслідки своїх дій», і зобов’язав його сплатити 31 150 канадських доларів витрат на користь Юридичного товариства Онтаріо.

Мазахері, ліцензію якого було призупинено в листопаді 2024 року, подавав клопотання спочатку про скасування або зміну тимчасового відсторонення, а згодом — про виключення доказів, поданих Юридичним товариством Онтаріо.

Під час підготовки цих документів він використав штучний інтелект для створення письмових пояснень, додаткових пояснень та афідевітів, не перевіривши результат роботи системи. Унаслідок цього адвокат посилався на «справи, яких не існує, а також на реальні справи, що не мали жодного стосунку до аргументів відповідача».

Трибунал дійшов висновку, що «безвідповідальне використання штучного інтелекту є додатковим і суттєво обтяжуючим фактором при оцінці його поведінки під час подання цих клопотань».

Рекордний штраф і стрімке зростання кількості справ

За словами адвоката з Торонто та співзасновника Courtready Тома Макінтоша Чжена, сума у 31 150 доларів є абсолютним рекордом серед фінансових санкцій, пов’язаних із використанням ШІ.

«До появи цієї справи найбільше стягнення було накладено у справі Reddy v. Saroya — рішенні Апеляційного суду Альберти 2026 року. Тоді сума становила 17 550 доларів», — зазначив він.

У Courtready ведуть базу даних випадків так званих «галюцинацій» штучного інтелекту та санкцій за їх використання. Саме ці дані були процитовані трибуналом у його рішенні.

За словами Чжена, у 2024 році було зафіксовано сім таких рішень, у 2025 році — вже 87, а лише за перші шість місяців 2026 року їх кількість сягнула 74.

Близько 81% таких справ стосуються осіб, які представляють себе самостійно. Водночас 19%, або 32 рішення, були винесені щодо адвокатів.

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