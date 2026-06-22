Покупки на Temu та AliExpress можуть подорожчати вже до кінця осені: що буде з посилками до 150 євро

Ідею скасування пільги для посилок до 150 євро, яку Рада не підтримала у травні, знову планують винести на розгляд.

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Пільговий режим для міжнародних посилок вартістю до 150 євро можуть скасувати вже восени 2026 року. У профільному комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики очікують ухвалення законодавчих змін, які передбачатимуть оподаткування таких відправлень податком на додану вартість.

У комітеті зазначають, що ухвалення відповідного закону є одним із зобов’язань України перед Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом, яке має бути виконане восени цього року.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у травні Верховна Рада відхилила законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу щодо ключових показників ефективності Державної митної служби. Документ передбачав, зокрема, скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Для його підтримки не вистачило голосів.

Після провалу законопроєкту уряд має підготувати та подати до парламенту нову законодавчу ініціативу щодо скасування податкової пільги для таких відправлень.

У профільному комітеті наголошують, що виконання цього зобов’язання передбачене як домовленостями з Європейським Союзом, так і програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом. За оновленим графіком програми виконання цього структурного маяка необхідне для подальшого фінансування України.

Що може змінитися для покупців Temu, AliExpress та Amazon

Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро звільнені від сплати ПДВ.

Попередня редакція законопроєкту передбачала фактичне запровадження 20% ПДВ для товарів, які українці замовляють на іноземних маркетплейсах, зокрема Temu, AliExpress, Amazon та інших онлайн-платформах.

Запропонований механізм передбачав, що маркетплейси автоматично стягуватимуть ПДВ під час оформлення замовлення. Далі кошти мали перераховуватися до державного бюджету через операторів доставки.

Якщо продавець не був би інтегрований до української системи адміністрування ПДВ, податок мав би сплачувати безпосередньо одержувач через поштового оператора або експрес-перевізника.

Для адміністрування податку планувалося використовувати UCR — унікальний код міжнародного поштового відправлення, що дозволило б автоматизувати обробку посилок, зокрема консолідованих відправлень, коли кілька замовлень об’єднуються в одну посилку.

Водночас остаточний механізм оподаткування залежатиме від змісту нового законопроєкту, який ще мають подати до Верховної Ради.

Чому влада хоче скасувати пільгу

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що скасування пільги для посилок до 150 євро може забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні близько 10 млрд грн щороку.

Крім фіскального ефекту, зміни пояснюють необхідністю гармонізації українського податкового законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Представники бізнесу також неодноразово підтримували скасування чинної пільги, наголошуючи, що вона створює нерівні умови конкуренції між українськими продавцями та великими іноземними маркетплейсами.

Європа також посилює правила для дешевих посилок

Паралельно аналогічні зміни відбуваються і в Європейському Союзі.

Як повідомляють європейські ЗМІ, з 1 липня 2026 року в ЄС починають діяти нові правила щодо дрібних міжнародних відправлень. Вони передбачають скасування чинного пільгового режиму для посилок вартістю до 150 євро та запровадження тимчасового збору у розмірі 3 євро за кожну товарну категорію в замовленні.

Нові правила діятимуть протягом двох років — до липня 2028 року.

У Євросоюзі пояснюють нововведення боротьбою зі схемами штучного дроблення великих замовлень на дрібні посилки та заниженням вартості товарів для уникнення митних платежів.

За даними Європейської комісії, лише у 2024 році до країн ЄС надійшло близько 4,6 млрд дешевих посилок, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Популярність платформ Temu, Shein та AliExpress у країнах ЄС продовжує зростати, що також стало одним із чинників перегляду митних правил.

Таким чином, попри провал законопроєкту №12360 навесні, питання оподаткування міжнародних посилок залишається актуальним. У профільному комітеті Верховної Ради очікують повернення цього питання до сесійної зали вже восени, а тому чинна пільга для посилок до 150 євро може бути скасована до кінця року.

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