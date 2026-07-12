У Києві чоловіку відмовили у призначенні пенсії та оштрафували на 51 тисячу гривень — що сталося

Чоловік скористався підробленими документами МСЕК про встановлення II групи інвалідності.

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Дарницький районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості щодо чоловіка, який у змові з невстановленою особою використав підроблені документи про встановлення інвалідності, щоб оформити пенсію, а також отримати підстави для безперешкодного перетину державного кордону та уникнення мобілізації під час воєнного стану.

Попри подання двох заяв до Пенсійного фонду, пенсію йому так і не призначили — підроблені документи були виявлені під час їх перевірки. Суд визнав чоловіка винуватим у закінченому замаху на шахрайство, підробленні офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у використанні завідомо підроблених документів і призначив остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн.

Обставини справи

Як встановив суд, не пізніше 23 лютого 2024 року обвинувачений вступив у змову з невстановленою особою, яка виготовила на його ім'я підроблені документи медико-соціальної експертної комісії — довідку та виписку до акта огляду МСЕК. У цих документах неправдиво зазначалося, що йому встановлено II групу інвалідності за загальним захворюванням строком з 23 лютого 2024 року до 23 лютого 2025 року. Документи містили підроблений підпис голови МСЕК та відтиск печатки комунальної установи «Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи».

За матеріалами справи, обвинувачений усвідомлював, що документи є підробленими, надав співучаснику свої персональні дані для їх виготовлення, а також передав копії власних документів і свій кваліфікований електронний підпис для подання заяв через вебпортал Пенсійного фонду України. Метою цих дій було отримання права на безперешкодний перетин державного кордону України в умовах воєнного стану, уникнення мобілізації та незаконне отримання пенсійних виплат.

Надалі невстановлена особа двічі — 26 березня та 17 липня 2024 року — подала від імені обвинуваченого через вебпортал Пенсійного фонду заяви про призначення пенсії по інвалідності, долучивши копії підроблених документів. Крім того, до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві поштою була направлена підроблена виписка до акта огляду МСЕК для долучення до пенсійної справи.

Суд визнав дії закінченим замахом на шахрайство

Суд зазначив, що обвинувачений діяв із корисливих мотивів, намагаючись незаконно заволодіти державними коштами шляхом обману. У разі задоволення поданих заяв йому мала бути призначена пенсія у розмірі 3040,80 грн.

Водночас 2 квітня та 24 липня 2024 року Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії після виявлення факту використання підроблених документів. Через це фактичного заволодіння бюджетними коштами не відбулося. Суд дійшов висновку, що обвинувачений виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак не зміг завершити його з причин, що не залежали від його волі. Саме тому його дії були кваліфіковані як закінчений замах на шахрайство.

Суд визнав чоловіка винуватим за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Угода про визнання винуватості та покарання

Між прокурором і обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Суд встановив, що угоду в справі 753/2214/26 укладено добровільно, а її умови відповідають вимогам Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, тому затвердив її.

Під час призначення покарання суд врахував дані про особу обвинуваченого: він раніше не судимий, офіційно працевлаштований, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, є особою молодого віку, має міцні соціальні зв'язки, а також перерахував 50 тис. грн на підтримку Збройних сил України. З огляду на ці обставини суд застосував положення статті 69 КК України при призначенні покарання за підроблення документів.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винуватим та остаточно призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 грн. Крім того, з нього стягнуто 3565,60 грн судових витрат на проведення експертизи документів.

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