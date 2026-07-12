В Киеве мужчине отказали в назначении пенсии и оштрафовали на 51 тысячу гривен — что произошло

Мужчина воспользовался поддельными документами МСЭК об установлении II группы инвалидности.

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Дарницкий районный суд города Киева утвердил соглашение о признании виновности в отношении мужчины, который в сговоре с неустановленным лицом использовал поддельные документы об установлении инвалидности, чтобы оформить пенсию, а также получить основания для беспрепятственного пересечения государственной границы и уклонения от мобилизации в период военного положения.

Несмотря на подачу двух заявлений в Пенсионный фонд, пенсию ему так и не назначили — поддельные документы были выявлены во время их проверки. Суд признал мужчину виновным в оконченном покушении на мошенничество, подделке официальных документов, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также в использовании заведомо поддельных документов и назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн.

Обстоятельства дела

Как установил суд, не позднее 23 февраля 2024 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом, которое изготовило на его имя поддельные документы медико-социальной экспертной комиссии — справку и выписку к акту освидетельствования МСЭК. В этих документах ложно указывалось, что ему установлена II группа инвалидности по общему заболеванию сроком с 23 февраля 2024 года по 23 февраля 2025 года. Документы содержали поддельную подпись председателя МСЭК и оттиск печати коммунального учреждения «Одесский областной центр медико-социальной экспертизы».

По материалам дела, обвиняемый осознавал, что документы являются поддельными, предоставил соучастнику свои персональные данные для их изготовления, а также передал копии собственных документов и свою квалифицированную электронную подпись для подачи заявлений через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Целью этих действий было получение права на беспрепятственное пересечение государственной границы Украины в условиях военного положения, уклонение от мобилизации и незаконное получение пенсионных выплат.

В дальнейшем неустановленное лицо дважды — 26 марта и 17 июля 2024 года — подало от имени обвиняемого через веб-портал Пенсионного фонда заявления о назначении пенсии по инвалидности, приложив копии поддельных документов. Кроме того, в Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве по почте была направлена поддельная выписка к акту освидетельствования МСЭК для приобщения к пенсионному делу.

Суд признал действия оконченным покушением на мошенничество

Суд отметил, что обвиняемый действовал из корыстных побуждений, пытаясь незаконно завладеть государственными средствами путем обмана. В случае удовлетворения поданных заявлений ему должна была быть назначена пенсия в размере 3040,80 грн.

Вместе с тем 2 апреля и 24 июля 2024 года Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии после выявления факта использования поддельных документов. В связи с этим фактического завладения бюджетными средствами не произошло. Суд пришел к выводу, что обвиняемый выполнил все действия, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, однако не смог завершить его по причинам, не зависящим от его воли. Именно поэтому его действия были квалифицированы как оконченное покушение на мошенничество.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины, ч. 3 ст. 358 УК Украины и ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Соглашение о признании виновности и наказание

Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения. Суд установил, что соглашение по делу 753/2214/26 заключено добровольно, а его условия соответствуют требованиям Уголовного процессуального и Уголовного кодексов Украины, поэтому утвердил его.

При назначении наказания суд учел данные о личности обвиняемого: ранее не судим, официально трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы и жительства, является лицом молодого возраста, имеет прочные социальные связи, а также перечислил 50 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины. С учетом этих обстоятельств суд применил положения статьи 69 УК Украины при назначении наказания за подделку документов.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева обвиняемый признан виновным и ему окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 51 000 грн. Кроме того, с него взыскано 3565,60 грн судебных расходов на проведение экспертизы документов.

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