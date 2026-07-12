Открыли больничный по беременности и родам: когда ждать выплаты

Когда больничный приобретает статус «готов к оплате» и сколько времени у работодателя есть на назначение пособия.

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Оформление больничного в связи с беременностью и родами имеет свои особенности, которые отличаются от обычного листка нетрудоспособности. В частности, такой больничный не приобретает силу для оплаты сразу после открытия, а работодатель может начать его рассмотрение только после того, как документ получит соответствующий статус в электронной системе. Именно от этого зависит, когда будет назначено пособие по беременности и родам.

Когда листок нетрудоспособности считается выданным

Даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности соответствуют датам начала и окончания срока действия медицинского заключения, на основании которого он сформирован.

В то же время листок нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности «Беременность и роды» считается выданным только через семь календарных дней с даты его открытия.

Когда больничный приобретает статус «готов к оплате»

На восьмой день после открытия листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами автоматически приобретает статус «готов к оплате».

Только после этого работодатель может начать процедуру его рассмотрения для назначения пособия.

Сколько времени у работодателя на рассмотрение

После того как больничный приобретет статус «готов к оплате», работодатель обязан рассмотреть его для назначения пособия по беременности и родам в течение трех рабочих дней.

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