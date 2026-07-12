Відкрили лікарняний по вагітності та пологах: коли чекати на виплати

Коли лікарняний набуває статусу «готовий до сплати» та скільки часу роботодавець має на призначення допомоги.

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Оформлення лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами має свої особливості, які відрізняються від звичайного листка непрацездатності. Зокрема, такий лікарняний не набуває чинності для оплати одразу після відкриття, а роботодавець може розпочати його розгляд лише після того, як документ отримає відповідний статус в електронній системі. Саме від цього залежить, коли буде призначено допомогу по вагітності та пологах.

Коли листок непрацездатності вважається виданим

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого його сформовано.

Водночас листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважається виданим лише через сім календарних днів із дати його відкриття.

Коли лікарняний набуває статусу «готовий до сплати»

На восьмий день після відкриття листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами автоматично набуває статусу «готовий до сплати».

Лише після цього роботодавець може розпочати процедуру його розгляду для призначення допомоги.

Скільки часу роботодавець має на розгляд

Після того як лікарняний набуде статусу «готовий до сплати», роботодавець зобов'язаний розглянути його для призначення допомоги по вагітності та пологах протягом трьох робочих днів.

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