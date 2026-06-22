Суд відмовив чоловіку у відстрочці по догляду за матір’ю з інвалідністю, оскільки є сестра, хоч та і проживає з батьком

Суд визнав, що наявність іншого зобов’язаного родича виключає підстави для звільнення від призову.

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Військовозобов’язаний звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до Відділу №1 територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Позивач просив визнати протиправним та скасувати повідомлення № 2149 від 18 жовтня 2025 року про відмову в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визнати протиправною бездіяльність щодо ненадання відстрочки та зобов’язати надати відстрочку на підставі пункту 13 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як особі, яка здійснює догляд за матір’ю — особою з інвалідністю II групи, за відсутності інших працездатних осіб, які зобов’язані та можуть здійснювати такий догляд.

Обставини справи

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що його мати є особою з інвалідністю II групи, а він є єдиною особою, яка реально здійснює за нею догляд. 2 жовтня 2025 року він подав заяву про надання відстрочки. 18 жовтня 2025 року комісія територіального центру комплектування відмовила в наданні відстрочки, посилаючись на наявність повнолітньої доньки матері (сестри позивача), яка не є військовозобов’язаною.

Позивач не погодився з рішенням комісії, зазначивши, що сестра не проживає разом з матір’ю, проживає з батьком та навчається на денній формі навчання, тому не може здійснювати догляд.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд у справі № 240/25239/25 відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

Суд проаналізував положення пункту 13 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин). Згідно з цією нормою, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають одного з батьків з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати. У разі відсутності таких невійськовозобов’язаних осіб догляд може здійснювати лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором особи з інвалідністю.

Суд вказав, що обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, встановлений статтею 202 Сімейного кодексу України. З матеріалів справи встановлено, що у матері позивача є повнолітня донька, яка не є військовозобов’язаною і відповідно до закону зобов’язана утримувати матір. Цей факт виключає підстави для надання відстрочки позивачу.

Суд зазначив, що норми пункту 13 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та статті 202 Сімейного кодексу України не ставлять обов’язок утримання у залежність від факту спільного проживання чи навчання дитини. Тому доводи позивача щодо неможливості сестри здійснювати догляд через окреме проживання та навчання на денній формі суд відхилив як такі, що не спростовують наявності іншої особи, зобов’язаної за законом.

Суд дійшов висновку, що комісія територіального центру комплектування діяла в межах наданих повноважень та у спосіб, передбачений законом, зокрема з урахуванням Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560. Відповідно, підстав для визнання рішення комісії протиправним та для зобов’язання надати відстрочку немає.

У задоволенні позову відмовлено повністю. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана безпосередньо до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала справу Кіровоградського окружного адміністративного суду, в якій чоловік доглядав брата з інвалідністю, бо сестра відмовилася – суд визнав незаконною відмову ТЦК у відстрочці.

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