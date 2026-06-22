Суд отказал мужчине в отсрочке по уходу за матерью-инвалидом, поскольку у него есть сестра, хотя она и проживает с отцом

Суд признал, что наличие другого родственника, обязанного осуществлять уход, исключает основания для освобождения от призыва.

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Военнообязанный обратился в Житомирский окружной административный суд с иском к Отделу № 1 территориального центра комплектования и социальной поддержки. Истец просил признать противоправным и отменить уведомление № 2149 от 18 октября 2025 года об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, признать противоправным бездействие в части непредоставления отсрочки и обязать обязать предоставить отсрочку на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как лицу, осуществляющему уход за матерью — лицом с инвалидностью II группы, при отсутствии других трудоспособных лиц, которые обязаны и могут осуществлять такой уход.

Обстоятельства дела

Истец обосновывал свои требования тем, что его мать является лицом с инвалидностью II группы, а он — единственным лицом, реально осуществляющим уход за ней. 2 октября 2025 года он подал заявление о предоставлении отсрочки. 18 октября 2025 года комиссия территориального центра комплектования отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на наличие совершеннолетней дочери матери (сестры истца), которая не является военнообязанной.

Истец не согласился с решением комиссии, указав, что сестра не проживает вместе с матерью, живет с отцом и учится на дневном отделении, поэтому не может осуществлять уход.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд по делу № 240/25239/25 отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Суд проанализировал положения пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений). Согласно этой норме, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанных в соответствии с законом содержать их. В случае отсутствия таких лиц, не являющихся военнообязанными, уход может осуществлять только одно лицо из числа военнообязанных по выбору лица с инвалидностью.

Суд указал, что обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, установлена статьей 202 Семейного кодекса Украины. Из материалов дела установлено, что у матери истца есть совершеннолетняя дочь, которая не является военнообязанной и в соответствии с законом обязана содержать мать. Этот факт исключает основания для предоставления отсрочки истцу.

Суд отметил, что нормы пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и статьи 202 Семейного кодекса Украины не обусловливают обязанность содержания фактом совместного проживания или обучения ребенка. Поэтому доводы истца о невозможности сестры осуществлять уход из-за отдельного проживания и обучения на дневной форме обучения суд отклонил как не опровергающие наличие другого лица, обязанного по закону.

Суд пришел к выводу, что комиссия территориального центра комплектования действовала в пределах предоставленных полномочий и в порядке, предусмотренном законом, в частности с учетом Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560. Соответственно, оснований для признания решения комиссии противоправным и для обязательства предоставить отсрочку нет.

В удовлетворении иска отказано полностью. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба может быть подана непосредственно в Седьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста решения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала дело Кировоградского окружного административного суда, в котором мужчина ухаживал за братом-инвалидом, поскольку сестра отказалась — суд признал незаконным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки.

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