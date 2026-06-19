Мужчина ухаживал за братом-инвалидом, поскольку сестра отказалась — суд признал незаконным отказ ТЦК в отсрочке

Истец представил доказательства инвалидности, совместного проживания и отсутствия других лиц, способных оказать помощь.

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Кировоградский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело по иску военнообязанного к Комиссии по предоставлению отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период при территориальном центре комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене решения.

Обстоятельства дела

Истец просил признать противоправным и отменить решение комиссии, оформленное протоколом № 134 от 6.05.2025, об отказе в предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на основании пункта 14 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также обязать комиссию повторно рассмотреть его заявление и принять решение.

Истец обосновал свои требования тем, что осуществляет постоянный уход за родным братом, который является лицом с инвалидностью I группы (подгруппа «Б»); общее заболевание, инвалидность установлена до 1 декабря 2026 года. Брат нуждается в постороннем уходе, что подтверждается справкой к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Истец получает компенсацию за оказание социальных услуг по уходу на непрофессиональной основе. Отец брата умер. Сестра брата в нотариально заверенном заявлении отказалась от ухода и не возражала против осуществления ухода истцом. Истец проживает вместе с братом.

Ранее истцу уже предоставляли отсрочку на основании пункта 14 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» до 1 декабря 2024 года и до 9 мая 2025 года. Для продления отсрочки он подал соответствующее заявление с необходимыми документами.

Комиссия отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на то, что у брата есть мать 1951 года рождения, а также сестры 1978 года рождения, и истец не предоставил документов, подтверждающих невозможность других членов семьи первой степени родства осуществлять постоянный уход.

Решение суда

Кировоградский окружной административный суд удовлетворил административный иск по делу № 340/5296/25.

Суд признал противоправным и отменил решение Комиссии по предоставлению отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период об отказе в предоставлении отсрочки. Суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и принять соответствующее решение с учетом правовой оценки, данной судом.

Суд взыскал в пользу истца судебные расходы на уплату судебного сбора в сумме 1 211,20 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Суд установил, что истец предоставил достаточные документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность брата I группы (подгруппа «Б»), необходимость в постоянном постороннем уходе, фактическое осуществление такого ухода истцом (включая получение компенсации) и невозможность других членов семьи осуществлять уход (смерть отца, отказ сестры, отсутствие подтверждений возможности ухода со стороны матери). Ссылку комиссии на отсутствие документов о невозможности ухода другими родственниками суд признал необоснованной.

Суд руководствовался пунктом 14 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», положениями Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560 (в частности, пунктами 56–60, приложением 5), Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Конституцией Украины и Кодексом административного судопроизводства Украины.

Суд подчеркнул, что постоянный уход является фактической социально-бытовой деятельностью, а представленные истцом доказательства подтверждают отсутствие других лиц, способных осуществлять такой уход, и риск оставления лица с инвалидностью без необходимой помощи в случае призыва истца.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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