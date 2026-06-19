За продажу энергетиков детям хотят наказывать штрафами: санкции готовят для продавцов, родителей и даже самих подростков

Депутаты предлагают штрафы до 17 тысяч грн за продажу энергетиков детям и до 200 тысяч грн для бизнеса.

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В Украине могут впервые комплексно урегулировать производство, продажу и потребление энергетических напитков. Народные депутаты предлагают ввести возрастные ограничения на их приобретение, установить новые требования к составу и маркировке продукции, запретить продажу энергетиков в ряде мест, а также предусмотреть штрафы за нарушение новых правил. Отдельные инициативы даже предусматривают ответственность за потребление энергетических напитков несовершеннолетними и за вовлечение детей в их употребление.

Соответствующие изменения содержатся в законопроекте №13024 «О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" относительно совершенствования государственного регулирования производства и обращения энергетических напитков», альтернативном законопроекте №13024-1, а также сопутствующих законопроектах №13025 и №13025-1 относительно установления административной ответственности за нарушение новых правил.

Что предлагают считать энергетическим напитком

Одной из ключевых новаций является появление законодательного определения энергетического напитка.

Под ним предлагается понимать газированный или негазированный напиток, за исключением чая, кофе и напитков на основе чайных или кофейных экстрактов, который содержит кофеин и/или другие вещества, стимулирующие центральную нервную систему.

Кроме того, депутаты предлагают выделить отдельную категорию — энергетические напитки с высоким содержанием стимулирующих средств. К ним планируют относить продукцию, в которой содержание кофеина или другого стимулирующего вещества превышает 150 мг на литр.

Перечень таких веществ и максимально допустимые уровни их концентрации должно определять Министерство здравоохранения.

Продажу несовершеннолетним хотят запретить

Наиболее заметной новацией является запрет продажи энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих веществ лицам, не достигшим 18 лет.

Также предлагается запретить продажу такой продукции лицами, которые сами не достигли совершеннолетия.

В случае возникновения сомнений относительно возраста покупателя продавец будет обязан потребовать документ, подтверждающий достижение 18-летнего возраста.

Для подтверждения возраста можно будет использовать паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, водительское удостоверение, другие документы или их электронные аналоги через приложение «Дия».

Если покупатель откажется предъявить документ, продавец будет обязан отказать в продаже.

Где могут запретить продажу энергетиков

Законопроекты предусматривают ограничения относительно мест реализации энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих веществ.

В частности, продажу предлагается запретить:

в помещениях и на территории учреждений образования;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в специализированных магазинах детских товаров;

в специализированных магазинах спортивных товаров;

в соответствующих отделах универсальных магазинов;

через торговые автоматы.

Новые правила для интернет-магазинов

Отдельный блок изменений касается дистанционной торговли.

Продажу энергетических напитков через интернет предлагается разрешить только после проверки возраста покупателя с помощью электронных документов, средств электронной идентификации или специальных технологий подтверждения личности.

Кроме того, лицо, которое будет доставлять товар, также должно будет проверить возраст покупателя при вручении заказа.

Производителям могут установить новые требования

Авторы законопроектов предлагают усилить контроль за составом энергетических напитков.

При производстве планируют запретить использование стимулирующих веществ в концентрациях, которые превышают предельные показатели, установленные Министерством здравоохранения.

Таким образом Минздрав фактически получит полномочия определять максимально допустимый уровень кофеина и других стимуляторов в составе такой продукции.

На упаковках могут появиться специальные предупреждения

Для энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих веществ планируется ввести отдельные требования к маркировке.

На упаковке должно будет содержаться предупреждение: «Энергетический напиток с высоким содержанием стимулирующих средств. Не рекомендуется для детей, беременных женщин и женщин в период лактации».

Также производители должны будут указывать информацию о количестве соответствующего стимулирующего вещества.

Какие штрафы предлагают ввести

Вместе с законопроектами о регулировании обращения энергетических напитков депутаты зарегистрировали отдельные законодательные инициативы относительно ответственности за нарушение новых правил.

Основной законопроект №13025 предлагает установить штраф от 400 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан за:

продажу энергетических напитков несовершеннолетним;

продажу в запрещенных законом местах;

торговлю через торговые автоматы;

продажу энергетиков лицами, не достигшими 18 лет.

Поскольку один необлагаемый минимум доходов граждан для целей административных штрафов составляет 17 грн, размер санкции может составить от 6 800 до 17 000 грн.

В то же время альтернативный законопроект №13025-1 предлагает более детализированную систему наказаний.

Так, за продажу энергетических напитков несовершеннолетним предлагается штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1 700 до 2 550 грн, с конфискацией товара.

За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 150–250 необлагаемых минимумов, или от 2 550 до 4 250 грн, также с конфискацией продукции.

Кроме того, за торговлю энергетиками через интернет, торговые автоматы, с полок самообслуживания или в запрещенных местах предлагается штраф от 50 до 70 необлагаемых минимумов, что составляет от 850 до 1 190 грн.

За продажу энергетических напитков с рук или с лотков предусмотрен штраф от 680 до 1 020 грн с конфискацией товара.

Ответственность могут ввести и для детей, и для родителей

Альтернативный законопроект №13025-1 также содержит нормы, которых нет в основном проекте.

В частности, документ предлагает установить ответственность за потребление энергетических напитков лицами до 18 лет.

За такие действия предлагается предупреждение или штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 340 до 510 грн.

За вовлечение несовершеннолетних в употребление энергетических напитков предусмотрен аналогичный штраф.

Также ответственность может наступать для родителей или лиц, которые их заменяют. Если энергетические напитки будут употреблять дети в возрасте от 14 до 16 лет, на родителей могут налагать штраф от 15 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 255 до 425 грн или назначать общественные работы.

В случае повторного нарушения штрафы могут вырасти до 680 грн, а продолжительность общественных работ — до 60 часов.

Бизнесу грозят значительно большие санкции

Отдельно законопроекты предусматривают ответственность за производство и реализацию энергетических напитков с нарушением установленных требований к их составу.

Для юридических лиц предлагается штраф в размере 25 минимальных заработных плат.

Для физических лиц-предпринимателей — 17 минимальных заработных плат.

Если исходить из минимальной заработной платы 8 647 грн, установленной на 2026 год, сумма штрафа может составить 216 175 грн для юридических лиц и 146 999 грн для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Почему депутаты предлагают такие изменения

Авторы законопроектов отмечают, что в последние годы в Украине наблюдается рост потребления энергетических напитков, особенно среди подростков.

В пояснительных записках указывается, что энергетики содержат кофеин, таурин, гуарану, растительные экстракты и другие стимулирующие вещества, которые могут негативно влиять на организм человека.

По мнению авторов, регулярное употребление таких напитков может приводить к нарушениям сна, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами, повышенной тревожности, снижению концентрации внимания и другим негативным последствиям для здоровья.

Также депутаты ссылаются на международные исследования и опыт европейских государств, где уже действуют возрастные ограничения на продажу энергетических напитков.

На каком этапе находятся законопроекты

Законопроект №13024 был зарегистрирован в Верховной Раде 17 февраля 2025 года, альтернативный №13024-1 — 25 февраля 2025 года.

В те же даты были зарегистрированы сопутствующие законопроекты №13025 и №13025-1 относительно административной ответственности за нарушение новых правил.

По состоянию на июнь 2026 года все эти законодательные инициативы находятся на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады и еще не были вынесены на рассмотрение парламента.

В случае принятия документов в Украине впервые могут ввести комплексное регулирование рынка энергетических напитков — от требований к составу и маркировке продукции до возрастных ограничений на продажу и системы административной ответственности за нарушение установленных правил.

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