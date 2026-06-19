Когда можно потерять торговую марку и нужно ли возвращать аванс из зарплаты: обзор практики Верховного Суда

Когда можно потерять торговую марку, нужно ли возвращать аванс из зарплаты и при каких условиях ребенок после 14 лет самостоятельно выбирает место жительства — такие правовые выводы содержит новый обзор практики КГС ВС за май.

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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной практики Кассационного гражданского суда за май 2026 года. В нем собраны ключевые правовые позиции и выводы, имеющие значение для единообразного применения законодательства судами.

Документ содержит ряд важных правовых выводов по трудовым, семейным, наследственным и имущественным спорам. Среди них следующие:

– в спорах о защите чести, достоинства и деловой репутации обращено внимание на то, что орган исполнительной власти, наделенный государственными полномочиями и финансируемый из бюджета, не может защищать деловую репутацию от критики СМИ способом, предусмотренным для субъектов хозяйствования, участвующих в конкурентной деятельности на рынке. Финансирование органом исполнительной власти другого юридического лица и возложение на него управленческих функций в отношении такого лица не является основанием для вывода о том, что информация, распространенная в отношении этого юридического лица, нарушает неимущественные права (унижает деловую репутацию) самого органа исполнительной власти;

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, констатировано, что истребование имущества возможно только в отношении объекта, который сохранился в натуре и находится в незаконном владении ответчика. В случае изменения, переработки или уничтожения имущества виндикационный иск удовлетворению не подлежит, а защита права собственности осуществляется путем взыскания его стоимости;

– в спорах, возникающих по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, отмечено, что неиспользование владельцем зарегистрированной торговой марки в течение пяти лет без уважительных причин является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства на нее в соответствии со ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Лицо, подавшее заявки на регистрацию тождественных или сходных обозначений в качестве торговых марок и которому может быть отказано в регистрации из-за наличия ранее зарегистрированного свидетельства, имеет законный интерес для обращения в суд с иском о досрочном прекращении действия такого свидетельства;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, указано, что выплаченный работнику аванс в счет будущей заработной платы как средство к существованию не подлежит возврату на основании ст. 1215 ГК Украины при отсутствии счетной ошибки или недобросовестности приобретателя;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, отмечено, что ребенок, достигший четырнадцати лет, в соответствии с ч. 3 ст. 160 СК Украины и ч. 2 ст. 29 ГК Украины имеет право самостоятельно определять свое место жительства, поэтому суд может отказать в удовлетворении требования об отобрании такого ребенка на основании ст. 163 СК Украины, если ребенок выразил желание проживать с другим лицом и это не противоречит его наилучшим интересам;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, констатировано, что наследник, право на наследование которого возникло вследствие отказа от принятия наследства другим наследником, имеет право отказаться от принятия наследства в течение специального трехмесячного срока, установленного ч. 2 ст. 1270 ГК Украины, который исчисляется с момента такого отказа, а не в течение общего шестимесячного срока со времени открытия наследства;

– в спорах, возникающих по вопросам признания активов необоснованными и их взыскания в доход государства, отмечено, что:

арест активов, являющихся предметом иска, является соразмерной мерой обеспечения иска, если отчуждение такого имущества может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Принадлежность актива близким лицам публичного служащего не исключает наложения ареста, если иск заявлен в отношении этого актива как приобретенного по его поручению;

разрешая споры о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, суд применяет стандарт доказывания «баланс вероятностей», а утверждения ответчиков о приобретении имущества за счет сбережений или денежных подарков от родственников должны подтверждаться надлежащими и допустимыми доказательствами, а не только показаниями свидетелей. При признании активов необоснованными суд должен учитывать момент приобретения актива, а не момент фактического начала исполнения должностных обязанностей лицом, уполномоченным на выполнение функций государства;

– в спорах, связанных с возмещением вреда, констатировано, что:

невозвращение органом досудебного расследования изъятых во время обыска денежных средств после отмены ареста имущества является основанием для возмещения вреда государством на общих основаниях в соответствии с ч. 6 ст. 1176 ГК Украины без необходимости судебного решения, которым установлена противоправность действий соответствующего органа;

пребывание потерпевшего в состоянии средней степени алкогольного опьянения и управление велосипедом в темное время суток без световозвращателей является грубой неосторожностью, что в соответствии с ч. 2 ст. 1193 ГК Украины является основанием для уменьшения размера возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, однако не освобождает владельца такого источника полностью от ответственности;

– относительно применения норм процессуального права обращено внимание на то, что:

установление судом отсутствия оснований для раскрытия банком информации, содержащей банковскую тайну, и/или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления (ч. 2 ст. 350 ГПК Украины), а не для отказа в открытии производства по делу;

если до начала подготовительного судебного заседания в суд поступило уточненное исковое заявление, подписанное опекуном недееспособного лица как его законным представителем, оставление первоначального иска без рассмотрения по основанию его подписания недееспособным лицом является неправомерным — суд обязан продолжить рассмотрение дела по существу;

определение об отказе в принятии заявления об изменении предмета или оснований иска по своей правовой природе является эквивалентным определению о возврате заявления, поэтому подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 353 ГПК Украины.

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