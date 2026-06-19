Генпрокурор на билбордах: кто и зачем продает миф о выборах прокурора под флагом ЕС

Под ширмой «требований Евросоюза» разворачивается масштабная манипуляция: псевдореформаторы пытаются протолкнуть идею конкурса прокуроров, уверяя, что без этого путь в ЕС закрыт.

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За последние десять лет Украина стала уникальной лабораторией институциональных реформ. Вряд ли найдется другое европейское государство, которое за столь короткий промежуток времени подверглось бы столь масштабному эксперименту по перестройке органов власти, судебной системы и правоохранительных институтов.

И процесс евроинтеграции в этом контексте стал не только стимулом для реформ, но и удобным прикрытием для продвижения сомнительных законодательных экспериментов. В общественно-политических дискуссиях все чаще звучат безапелляционные призывы лоббистов: «Этого требует Европейский Союз, иначе Украина не сможет вступить в ЕС». Эта фраза превратилась в универсальный инструмент шантажа, которым открываются двери для самых радикальных, а порой и деструктивных изменений в законодательстве.

Главными архитекторами постоянных реформ выступают не европейские комиссары в Брюсселе, а вполне конкретная сеть отечественных грантовых неправительственных организаций и связанных с ними лоббистов, которые никогда не были избраны украинцами представлять их интересы.

Оказавшись в ситуации, когда за последние годы международные партнеры выделили на реформирование юстиции в Украине, по разным оценкам, более 100 миллионов евро, грантовая индустрия попала в собственную ловушку. После многолетнего финансирования типичных направлений — разработки бесконечных «стратегий», кодексов этики, методических рекомендаций и тренингов — донорам и исполнителям проектов все сложнее демонстрировать необходимость новых масштабных бюджетов. Когда стандартные реформы отработаны по кругу, возникает потребность в искусственном создании новых изменений.

Именно так на свет появилась идея демократизации и децентрализации органов прокуратуры, которая в последнее время продвигается в публичном пространстве. Речь идет о радикальном изменении процедуры назначения Генерального прокурора — вплоть до введения прямых или непрямых выборов или создания сверхсложных конкурсных процедур с решающим голосом иностранных экспертов и активистов. Конкурс начали воспринимать не как инструмент отбора, а как самостоятельную гарантию независимости. Однако сама по себе процедура не создает независимости.

Под прикрытием благородной цели — адаптации украинского права к правовой системе ЕС — осуществляется попытка внедрить деструктивный инструмент, который уничтожит остатки единой централизованной системы процессуального руководства.

Для общества эта манипуляция обернется тем, что правоохранительная система на местах рискует превратиться в инструмент локальных финансово-промышленных групп, которые профинансируют избирательную кампанию нужного прокурора. Брюссель и европейские стандарты требуют от Украины абсолютно противоположного — мeритократии, стабильности института и деполитизации уголовной юстиции.

Что на самом деле требует Европейский Союз: документы против мифов

Если открыть реальные документы, регулирующие финансовую помощь и интеграционные обязательства Украины, мы не найдем ни одного слова об открытых конкурсах, выборах прокуроров или демократизации через голосование.

Обратимся к ключевому документу — Плану для реализации программы Ukraine Facility. Согласно графику выполнения реформ, четко расписаны обязательства Украины относительно прокуратуры на 2026 год.

Прозрачный отбор на основе заслуг: вступление в силу законодательства, обеспечивающего прозрачный и основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности.

Внедрение четких критериев профессиональной компетентности, добропорядочности и этики.

Совершенствование процедур привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности и усиление институциональной способности Квалификационно-дисциплизационной комиссии прокуроров (КДКП).

Ни один европейский документ — ни Резолюция ПАСЕ № 1755, ни Рекомендация Комитета Министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия» — не предлагает выбирать прокуроров на всеобщих выборах. Напротив, европейские стандарты подчеркивают, что государство должно гарантировать, что подбор и продвижение по службе прокуроров осуществляются по объективным критериям, включая опыт и квалификацию.

Следовательно, Брюссель говорит об институциональной стабильности, в то время как местные лоббисты пытаются навязать политическую нестабильность через механизмы выборности.

Автор: Владимир Право

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