«еОселя» под 3%: правительство расширило жилищную программу на ветеранов и ветеранок, а также их родственников
Кабмин внес изменения в постановление от 2 августа 2022 года № 856, расширив программу доступного жилищного кредитования «єОселя». Отныне ветераны, ветеранки и члены семей погибших военнослужащих смогут воспользоваться ипотекой под ставку 3% годовых. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Кто сможет получить льготный кредит
Право на кредитование по ставке 3% годовых получили:
- ветераны и ветеранки;
- ветераны и ветеранки с инвалидностью вследствие войны;
- участники войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Ранее для ветеранов действовали стандартные условия программы: 7% годовых в течение первых десяти лет действия кредитного договора и 10% годовых, начиная с одиннадцатого года.
Условия кредитования
Максимальный срок кредитования составляет до 240 месяцев, или 20 лет.
Для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 10% от стоимости жилья. Для заемщиков в возрасте от 26 лет — не менее 20%.
Когда можно будет подать заявку
Воспользоваться новыми условиями программы можно будет через месяц после официального обнародования постановления на правительственном портале.
Для получения кредита необходимо подать заявление в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью приложения «Дия».
Какие жилищные программы уже доступны для ветеранов
В Минветеранов напомнили, что для ветеранов, ветеранок и их семей уже действуют несколько государственных программ поддержки. Среди них:
- денежная компенсация на приобретение жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп;
- жилищные ваучеры для ветеранов и людей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц;
- компенсация расходов на аренду жилья;
- программа «еОселя» со ставкой 3% годовых для мобилизованных военнослужащих и тех, кто проходит службу по контракту.
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