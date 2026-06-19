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«еОселя» под 3%: правительство расширило жилищную программу на ветеранов и ветеранок, а также их родственников

12:05, 19 июня 2026
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Правительство расширило условия государственной жилищной программы, включив в перечень льготников ветеранов, участников войны и членов семей погибших военнослужащих.
«еОселя» под 3%: правительство расширило жилищную программу на ветеранов и ветеранок, а также их родственников
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Кабмин внес изменения в постановление от 2 августа 2022 года № 856, расширив программу доступного жилищного кредитования «єОселя». Отныне ветераны, ветеранки и члены семей погибших военнослужащих смогут воспользоваться ипотекой под ставку 3% годовых. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

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Кто сможет получить льготный кредит

Право на кредитование по ставке 3% годовых получили:

  • ветераны и ветеранки;
  • ветераны и ветеранки с инвалидностью вследствие войны;
  • участники войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Ранее для ветеранов действовали стандартные условия программы: 7% годовых в течение первых десяти лет действия кредитного договора и 10% годовых, начиная с одиннадцатого года.

Условия кредитования

Максимальный срок кредитования составляет до 240 месяцев, или 20 лет.

Для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 10% от стоимости жилья. Для заемщиков в возрасте от 26 лет — не менее 20%.

Когда можно будет подать заявку

Воспользоваться новыми условиями программы можно будет через месяц после официального обнародования постановления на правительственном портале.

Для получения кредита необходимо подать заявление в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью приложения «Дия».

Какие жилищные программы уже доступны для ветеранов

В Минветеранов напомнили, что для ветеранов, ветеранок и их семей уже действуют несколько государственных программ поддержки. Среди них:

  • денежная компенсация на приобретение жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп;
  • жилищные ваучеры для ветеранов и людей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц;
  • компенсация расходов на аренду жилья;
  • программа «еОселя» со ставкой 3% годовых для мобилизованных военнослужащих и тех, кто проходит службу по контракту.

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