«єОселя» під 3%: уряд розширив житлову програму на ветеранів й ветеранок та їхніх рідних

Уряд розширив умови державної житлової програми, додавши до переліку пільговиків ветеранів, учасників війни та членів сімей загиблих військових.

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Кабмін вніс зміни до постанови від 2 серпня 2022 року №856, розширивши програму доступного житлового кредитування «єОселя». Відтепер ветерани, ветеранки та члени сімей загиблих військовослужбовців зможуть скористатися іпотекою за ставкою 3% річних. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Хто зможе отримати пільговий кредит

Право на кредитування за ставкою 3% річних отримали:

ветерани й ветеранки;

ветерани й ветеранки з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів та ветеранок;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Раніше для ветеранів діяли стандартні умови програми: 7% річних протягом перших десяти років дії кредитного договору та 10% річних починаючи з одинадцятого року.

Умови кредитування

Максимальний строк кредитування становить до 240 місяців, або 20 років.

Для позичальників віком до 25 років включно мінімальний перший внесок має становити не менше 10% вартості житла. Для позичальників віком від 26 років — не менше 20%.

Коли можна буде подати заявку

Скористатися новими умовами програми можна буде через місяць після офіційного оприлюднення постанови на урядовому порталі.

Для отримання кредиту необхідно подати заяву в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія».

Які житлові програми вже доступні для ветеранів

У Мінветеранів нагадали, що для ветеранів, ветеранок та їхніх родин уже діють кілька державних програм підтримки. Серед них:

грошова компенсація на придбання житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп;

житлові ваучери для ветеранів і людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб;

компенсація витрат на оренду житла;

програма «єОселя» зі ставкою 3% річних для мобілізованих військовослужбовців та тих, хто проходить службу за контрактом.

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