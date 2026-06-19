«єОселя» під 3%: уряд розширив житлову програму на ветеранів й ветеранок та їхніх рідних
Кабмін вніс зміни до постанови від 2 серпня 2022 року №856, розширивши програму доступного житлового кредитування «єОселя». Відтепер ветерани, ветеранки та члени сімей загиблих військовослужбовців зможуть скористатися іпотекою за ставкою 3% річних. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.
Хто зможе отримати пільговий кредит
Право на кредитування за ставкою 3% річних отримали:
- ветерани й ветеранки;
- ветерани й ветеранки з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів та ветеранок;
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Раніше для ветеранів діяли стандартні умови програми: 7% річних протягом перших десяти років дії кредитного договору та 10% річних починаючи з одинадцятого року.
Умови кредитування
Максимальний строк кредитування становить до 240 місяців, або 20 років.
Для позичальників віком до 25 років включно мінімальний перший внесок має становити не менше 10% вартості житла. Для позичальників віком від 26 років — не менше 20%.
Коли можна буде подати заявку
Скористатися новими умовами програми можна буде через місяць після офіційного оприлюднення постанови на урядовому порталі.
Для отримання кредиту необхідно подати заяву в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія».
Які житлові програми вже доступні для ветеранів
У Мінветеранів нагадали, що для ветеранів, ветеранок та їхніх родин уже діють кілька державних програм підтримки. Серед них:
- грошова компенсація на придбання житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп;
- житлові ваучери для ветеранів і людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб;
- компенсація витрат на оренду житла;
- програма «єОселя» зі ставкою 3% річних для мобілізованих військовослужбовців та тих, хто проходить службу за контрактом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.