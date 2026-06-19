Для ВПО хочуть запровадити новий механізм купівлі житла через ваучери та іпотеку, але з обмеженням на продаж

Законопроєкт визначає повноваження нотаріусів щодо накладення заборони відчуження на такі об’єкти та земельні ділянки.

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В Україні пропонують запровадити новий правовий механізм використання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій шляхом їх поєднання з іпотечними програмами. Відповідні положення містяться у законопроєкті № 15335 «Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку».

Документ передбачає створення правових умов для використання житлових ваучерів разом із кредитними коштами при придбанні або будівництві житла, а також встановлення обмежень щодо відчуження такого майна.

Окремо законопроєкт визначає повноваження нотаріусів щодо накладення заборони відчуження на об’єкти житлової нерухомості та земельні ділянки під ними у разі використання житлових ваучерів під час їх придбання або фінансування будівництва.

Необхідність ухвалення змін обґрунтовується потребою врегулювати механізм придбання житла для ВПО із використанням житлових ваучерів та кредитних коштів. Законопроєкт має узгодити дію п’ятирічної заборони відчуження житла з інститутом іпотеки, що дозволить отримувачам житлових ваучерів залучати додаткове кредитне фінансування під заставу такого майна, із одночасним запровадженням законодавчих гарантій захисту прав кредиторів щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання основного зобов’язання

Йдеться також про розширення ролі нотаріусів у процедурі оформлення таких правочинів у межах державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Раніше уряд дозволив використовувати житловий ваучер як перший внесок за програмою іпотечного кредитування «єОселя».

Йдеться про зміни, які передбачають поєднання компонента програми «єВідновлення» — «Житло для ВПО з ТОТ» — із державною іпотечною програмою «єОселя». На першому етапі механізм буде доступний для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас для повноцінного запуску механізму необхідне ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки. Мова йде про цей законопроєкт № 15335.

Уряд нагадує, що ще на етапі запуску програми «Житло для ВПО з ТОТ» було закладено можливість використання житлового ваучера не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього необхідно узгодити механізми двох державних програм.

Після завершення необхідних законодавчих змін, на наступних етапах фінансування компоненту, найближчий з яких очікується у вересні цього року, житловий ваучер можна буде використовувати для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми єОселя.

Які зміни передбачає законопроєкт № 15335

Законопроєктом передбачено внесення змін до Законів України «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про нотаріат» з метою врегулювання правового режиму житла, що придбавається внутрішньо переміщеними особами за рахунок житлових ваучерів та кредитних коштів. Основними положеннями законопроєкту є:

1) законодавче закріплення можливості передачі в іпотеку об’єктів житлової нерухомості (у тому числі майбутніх об’єктів нерухомості) та земельних ділянок під ними, які придбаваються або фінансуються за рахунок житлових ваучерів та кредитів відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1176.

2) запровадження заборони на відчуження такого майна та його передачу в наступну іпотеку, за винятком процедури звернення стягнення кредитором.

3) доповнення підстав для державної реєстрації заборони відчуження щодо зазначених об’єктів нерухомостіз метою забезпечення належного захисту прав держави та кредиторів.

4) Закон України «Про нотаріат» доповнюється положенням, яке зобов’язує нотаріуса накладати заборону відчуження на об’єкти житлової нерухомості (включаючи інвестування в будівництво) та земельні ділянки, що придбаваються внутрішньо переміщеними особами за рахунок житлових ваучерів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1176.

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