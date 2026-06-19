Для ВПЛ хотят внедрить новый механизм покупки жилья через ваучеры и ипотеку, но с ограничением на продажу

Законопроект определяет полномочия нотариусов по наложению запрета отчуждения на такие объекты и земельные участки.

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В Украине предлагают внедрить новый правовой механизм использования жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий путем их сочетания с ипотечными программами. Соответствующие положения содержатся в законопроекте № 15335 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку».

Документ предусматривает создание правовых условий для использования жилищных ваучеров вместе с кредитными средствами при приобретении или строительстве жилья, а также установление ограничений относительно отчуждения такого имущества.

Отдельно законопроект определяет полномочия нотариусов по наложению запрета отчуждения на объекты жилой недвижимости и земельные участки под ними в случае использования жилищных ваучеров при их приобретении или финансировании строительства.

Необходимость принятия изменений обосновывается потребностью урегулировать механизм приобретения жилья для ВПЛ с использованием жилищных ваучеров и кредитных средств. Законопроект должен согласовать действие пятилетнего запрета отчуждения жилья с институтом ипотеки, что позволит получателям жилищных ваучеров привлекать дополнительное кредитное финансирование под залог такого имущества, с одновременным внедрением законодательных гарантий защиты прав кредиторов относительно обращения взыскания на предмет ипотеки в случае невыполнения основного обязательства.

Речь также идет о расширении роли нотариусов в процедуре оформления таких сделок в рамках государственной программы поддержки внутренне перемещенных лиц.

Ранее правительство разрешило использовать жилищный ваучер как первый взнос по программе ипотечного кредитования «еОселя».

Речь идет об изменениях, которые предусматривают объединение компонента программы «еВидновлення» — «Жилье для ВПЛ с ТОТ» — с государственной ипотечной программой «еОселя». На первом этапе механизм будет доступен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

В то же время для полноценного запуска механизма необходимо принятие изменений в законодательство в сфере ипотеки. Речь идет об этом законопроекте № 15335.

Правительство напоминает, что еще на этапе запуска программы «Жилье для ВПЛ с ТОТ» была заложена возможность использования жилищного ваучера не только для прямой покупки жилья, но и в сочетании с ипотекой. Для этого необходимо согласовать механизмы двух государственных программ.

После завершения необходимых законодательных изменений, на следующих этапах финансирования компонента, ближайший из которых ожидается в сентябре этого года, жилищный ваучер можно будет использовать для уплаты первого взноса по ипотеке в рамках программы «еОселя».

Какие изменения предусматривает законопроект № 15335

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Законы Украины «Об ипотеке», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и «О нотариате» с целью урегулирования правового режима жилья, приобретаемого внутренне перемещенными лицами за счет жилищных ваучеров и кредитных средств. Основными положениями законопроекта являются:

законодательное закрепление возможности передачи в ипотеку объектов жилой недвижимости (в том числе будущих объектов недвижимости) и земельных участков под ними, которые приобретаются или финансируются за счет жилищных ваучеров и кредитов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22.09.2025 № 1176.

введение запрета на отчуждение такого имущества и его передачу в последующую ипотеку, за исключением процедуры обращения взыскания кредитором.

дополнение оснований для государственной регистрации запрета отчуждения относительно указанных объектов недвижимости с целью обеспечения надлежащей защиты прав государства и кредиторов.

Закон Украины «О нотариате» дополняется положением, которое обязывает нотариуса накладывать запрет отчуждения на объекты жилой недвижимости (включая инвестирование в строительство) и земельные участки, приобретаемые внутренне перемещенными лицами за счет жилищных ваучеров в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22.09.2025 № 1176.

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