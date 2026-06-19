Кто контролирует военную помощь от союзников: в Раде готовятся продолжить работу специальной комиссии

Верховная Рада планирует продолжить контроль за международной военной помощью в Украине и создать новую специальную комиссию для мониторинга ее получения и использования во время военного положения.

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В Верховной Раде предлагают продолжить парламентский контроль за получением и использованием международной военной помощи, которую Украина получает от партнеров во время действия военного положения. Для этого в парламент внесли проект Постановления №15339 «О некоторых вопросах осуществления парламентского контроля по вопросам получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения».

Документ предусматривает рассмотрение годового отчета Временной специальной комиссии Верховной Рады, осуществлявшей мониторинг международной военной помощи, завершение ее работы и создание новой комиссии для продолжения контроля за поступлением, распределением и использованием предоставленного Украине вооружения и другой военной поддержки.

Отмечается, что постановлением Верховной Рады от 18 июня 2025 года №4506-IX была образована Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения. Срок ее деятельности был определен в один год со дня образования.

Среди основных задач комиссии были подготовка и внесение законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной военной помощи, в частности вооружения, которое международные партнеры предоставляют Украине для противодействия российской агрессии. Также комиссия должна была собирать и анализировать информацию для проведения парламентских слушаний по случаям ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения либо использования международной военной помощи и вооружения во время действия военного положения.

Предварительный отчет Временной специальной комиссии Верховная Рада рассмотрела и приняла к сведению путем принятия постановления от 17 декабря 2025 года №4732-IX.

В связи с завершением установленного срока деятельности комиссии ее члены подготовили и утвердили итоговый отчет о результатах работы за год. В пояснительной записке подчеркивается, что для обеспечения непрерывного парламентского контроля предлагается образовать новую Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения.

Целью проекта постановления определены представление отчета о проделанной работе, подведение итогов деятельности действующей комиссии и продолжение парламентского контроля путем формирования нового состава Временной специальной комиссии.

Проектом постановления предлагается заслушать и принять к сведению отчет Временной специальной комиссии о проделанной работе, опубликовать его в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины, завершить работу действующей комиссии, а также продолжить осуществление парламентского контроля через создание новой Временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения.

В пояснительной записке отмечается, что правовой основой для реализации постановления являются Конституция Украины, Закон Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Авторы документа также указывают, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Ожидается, что принятие постановления позволит выполнить требования законодательства относительно рассмотрения отчета Временной специальной комиссии, принять решение по результатам ее выводов и рекомендаций и обеспечить дальнейшее осуществление парламентского контроля за получением и использованием международной военной помощи в условиях военного положения.

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