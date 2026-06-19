  1. В Украине

Кто контролирует военную помощь от союзников: в Раде готовятся продолжить работу специальной комиссии

11:15, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада планирует продолжить контроль за международной военной помощью в Украине и создать новую специальную комиссию для мониторинга ее получения и использования во время военного положения.
Кто контролирует военную помощь от союзников: в Раде готовятся продолжить работу специальной комиссии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде предлагают продолжить парламентский контроль за получением и использованием международной военной помощи, которую Украина получает от партнеров во время действия военного положения. Для этого в парламент внесли проект Постановления №15339 «О некоторых вопросах осуществления парламентского контроля по вопросам получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предусматривает рассмотрение годового отчета Временной специальной комиссии Верховной Рады, осуществлявшей мониторинг международной военной помощи, завершение ее работы и создание новой комиссии для продолжения контроля за поступлением, распределением и использованием предоставленного Украине вооружения и другой военной поддержки.

Отмечается, что постановлением Верховной Рады от 18 июня 2025 года №4506-IX была образована Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения. Срок ее деятельности был определен в один год со дня образования.

Среди основных задач комиссии были подготовка и внесение законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной военной помощи, в частности вооружения, которое международные партнеры предоставляют Украине для противодействия российской агрессии. Также комиссия должна была собирать и анализировать информацию для проведения парламентских слушаний по случаям ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения либо использования международной военной помощи и вооружения во время действия военного положения.

Предварительный отчет Временной специальной комиссии Верховная Рада рассмотрела и приняла к сведению путем принятия постановления от 17 декабря 2025 года №4732-IX.

В связи с завершением установленного срока деятельности комиссии ее члены подготовили и утвердили итоговый отчет о результатах работы за год. В пояснительной записке подчеркивается, что для обеспечения непрерывного парламентского контроля предлагается образовать новую Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения.

Целью проекта постановления определены представление отчета о проделанной работе, подведение итогов деятельности действующей комиссии и продолжение парламентского контроля путем формирования нового состава Временной специальной комиссии.

Проектом постановления предлагается заслушать и принять к сведению отчет Временной специальной комиссии о проделанной работе, опубликовать его в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины, завершить работу действующей комиссии, а также продолжить осуществление парламентского контроля через создание новой Временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения.

В пояснительной записке отмечается, что правовой основой для реализации постановления являются Конституция Украины, Закон Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» и Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Авторы документа также указывают, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Ожидается, что принятие постановления позволит выполнить требования законодательства относительно рассмотрения отчета Временной специальной комиссии, принять решение по результатам ее выводов и рекомендаций и обеспечить дальнейшее осуществление парламентского контроля за получением и использованием международной военной помощи в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Украина Парламент военная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе

ВСП оставил в силе взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи Подольского горрайонного суда Олега Ивинского.

ВС обязал Службу восстановления выплатить владельцу Porsche более 780 тысяч гривен за ДТП из-за плохого состояния дороги

Верховный Суд: подрядчик не освобождает Службу восстановления от ответственности за ДТП из-за состояния дороги.

В Полтавской области судьи Ларисе Фисун пообещали «расправу» после решения об аресте обвиняемого

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Карловского районного суда Полтавской области Ларисы Фисун о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]