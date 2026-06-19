Минобороны хотело выплачивать помощь семье погибшего военнослужащего частями в течение трех лет: суд признал это незаконным

Отец погибшего военнослужащего оспорил выплату помощи по схеме «1/5 сразу и остальное в течение 40 месяцев» и выиграл дело.

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Первый апелляционный административный суд подтвердил, что Министерство обороны не имеет права применять поэтапную выплату единовременной денежной помощи к членам семей военнослужащих, если право на такую выплату возникло до вступления в силу приказа Минобороны №45 от 25 января 2023 года.

Суд оставил без изменений решение первой инстанции, которым было признано противоправным применение к отцу погибшего военнослужащего механизма поэтапной выплаты помощи и обязано осуществить выплату одним платежом.

Коллегия судей подчеркнула, что право на получение единовременной денежной помощи возникает в день смерти военнослужащего. Если на этот момент законодательство не предусматривало выплату средств частями, государство не может применять к таким правоотношениям нормы, вступившие в силу позднее.

Обстоятельства дела

Истец является отцом военнослужащего ВСУ, который погиб 15 января 2023 года. Во исполнение предыдущих судебных решений комиссия Министерства обороны в мае 2025 года назначила ему единовременную денежную помощь из расчета одной четвертой от общей суммы 15 млн грн, то есть 3,75 млн грн. В то же время с учетом ранее назначенных выплат к перечислению было определено 2,49 млн грн.

Однако фактически истец получал средства частями. По его мнению, Министерство обороны безосновательно применило порядок поэтапной выплаты, вследствие чего значительная часть причитающейся суммы оставалась невыплаченной. Именно поэтому он обратился в суд.

Донецкий окружной административный суд согласился с его доводами и признал противоправными действия по применению поэтапного порядка выплаты помощи. Суд также обязал осуществить выплату помощи одним платежом без применения пункта 1.10 Порядка №45, с учетом уже произведенных выплат.

Министерство обороны обжаловало это решение. В апелляционной жалобе ведомство указывало, что помощь уже выплачивалась истцу в соответствии с действующим порядком, а потому оснований для удовлетворения иска нет. Также Минобороны ссылалось на приказ №45, который предусматривает поэтапное перечисление средств получателям единовременной помощи.

Почему суд не согласился с Минобороны

Ключевым вопросом по делу стало определение законодательства, подлежащего применению к спорным правоотношениям.

Апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с законодательством и постановлением Кабинета Министров №168 право членов семьи на получение единовременной помощи возникает в день смерти военнослужащего. В данном деле таким днем является 15 января 2023 года.

В то же время приказ Министерства обороны №45, которым был введен поэтапный механизм выплаты, вступил в силу только 31 января 2023 года. Именно этот документ предусмотрел, что сначала выплачивается одна пятая назначенной суммы, а оставшаяся часть — равными долями в течение следующих 40 месяцев.

Коллегия судей подчеркнула, что по состоянию на дату гибели военнослужащего действующее правовое регулирование не предусматривало рассрочку выплаты единовременной помощи. Поэтому к спорным правоотношениям не может применяться приказ №45, вступивший в силу позднее.

Суд сослался на статью 58 Конституции Украины и практику Конституционного Суда относительно принципа необратимости действия нормативно-правовых актов во времени. Согласно этому принципу новые правила не могут распространяться на права и правоотношения, возникшие до вступления их в силу.

Апелляционный суд также отметил, что такой подход согласуется с правовой позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 12 ноября 2025 года по делу №200/5272/24.

Что решил суд

Первый апелляционный административный суд по делу 200/8373/25 пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и правильно применил нормы материального права.

В результате апелляционная жалоба Министерства обороны оставлена без удовлетворения, а решение Донецкого окружного административного суда — без изменений. Таким образом, в силе осталось решение, которым уполномоченный орган Минобороны обязан выплатить истцу назначенную единовременную денежную помощь одним платежом без применения механизма поэтапной выплаты, предусмотренного пунктом 1.10 Порядка №45, с учетом уже произведенных выплат.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу.

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