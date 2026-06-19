  1. Общество
  2. / В Украине

Пищевые отравления летом: какие продукты портятся быстрее всего и как уберечься

13:17, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В летнюю жару риск пищевых отравлений значительно возрастает, ведь некоторые продукты портятся буквально через несколько часов, поэтому важно знать, какая пища представляет наибольшую опасность, как распознать симптомы отравления и что делать для защиты своего здоровья.
Пищевые отравления летом: какие продукты портятся быстрее всего и как уберечься
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В летний период риск пищевых отравлений существенно возрастает. Высокая температура воздуха создаёт благоприятные условия для быстрого размножения бактерий в продуктах питания. Даже пища, которая внешне выглядит свежей и имеет нормальный запах, может представлять опасность для здоровья.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие продукты портятся быстрее всего

Наиболее опасными в жару являются продукты, содержащие белок и влагу:

  • мясо и мясные изделия;
  • колбасы, паштеты;
  • рыба и морепродукты;
  • молоко и кисломолочные продукты;
  • мягкие сыры;
  • яйца и блюда из них;
  • салаты с майонезом;
  • кремовые пирожные и торты;
  • готовые блюда, которые длительное время находятся без холодильника.

Особое внимание следует уделять продуктам, приобретённым на стихийных рынках, а также тем, которые продаются без надлежащего холодильного оборудования.

Как избежать пищевого отравления

Чтобы снизить риск пищевого отравления летом, важно соблюдать простые правила безопасности. Перед приготовлением и употреблением пищи следует тщательно мыть руки, а овощи, фрукты и ягоды — под проточной водой. Не стоит употреблять продукты с истёкшим сроком годности или те, которые хранились в ненадлежащих условиях. Скоропортящиеся продукты необходимо держать в холодильнике, а готовые блюда не оставлять при комнатной температуре дольше двух часов, а в жару — более одного часа. Также рекомендуется использовать отдельные кухонные доски и ножи для сырого мяса и готовых продуктов и употреблять только безопасную питьевую воду.

Основные симптомы

Симптомы пищевого отравления могут появиться как через несколько часов, так и через несколько суток после употребления некачественной пищи. Чаще всего они проявляются тошнотой, рвотой, диареей, болью или спазмами в животе, повышением температуры тела, общей слабостью и головной болью.

При появлении таких симптомов прежде всего необходимо предотвратить обезвоживание организма, употребляя достаточное количество воды, регидратационных растворов или несладкого чая. До улучшения состояния желательно отказаться от жирной, острой и тяжёлой пищи, а в дальнейшем придерживаться лёгкой диеты. Если симптомы не проходят или состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Когда необходима срочная медицинская помощь

Срочная консультация врача необходима в случаях высокой температуры, появления крови в испражнениях, сильного обезвоживания, непрекращающейся рвоты, потери сознания или резкого ухудшения самочувствия. Особенно внимательными следует быть, если признаки отравления возникли у маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями.

Соблюдение элементарных правил гигиены и правильного хранения продуктов поможет значительно снизить риск пищевых отравлений в жаркий летний период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отравление питание советы для здоровья

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе

ВСП оставил в силе взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи Подольского горрайонного суда Олега Ивинского.

ВС обязал Службу восстановления выплатить владельцу Porsche более 780 тысяч гривен за ДТП из-за плохого состояния дороги

Верховный Суд: подрядчик не освобождает Службу восстановления от ответственности за ДТП из-за состояния дороги.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]