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Харчові отруєння влітку: які продукти псуються найшвидше та як уберегтися

13:17, 19 червня 2026
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У літню спеку ризик харчових отруєнь значно зростає, адже деякі продукти псуються буквально за кілька годин, тому важливо знати, яка їжа становить найбільшу небезпеку, як розпізнати симптоми отруєння та що робити для захисту свого здоров’я.
Харчові отруєння влітку: які продукти псуються найшвидше та як уберегтися
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У літній період ризик харчових отруєнь суттєво зростає. Висока температура повітря створює сприятливі умови для швидкого розмноження бактерій у продуктах харчування. Навіть їжа, яка зовні виглядає свіжою та має нормальний запах, може становити небезпеку для здоров’я.

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Які продукти псуються найшвидше

Найбільш небезпечними в спеку є продукти, що містять білок та вологу:

  • м'ясо та м'ясні вироби;
  • ковбаси, паштети;
  • риба та морепродукти;
  • молоко і кисломолочні продукти;
  • м'які сири;
  • яйця та страви з них;
  • салати з майонезом;
  • кремові тістечка та торти;
  • готові страви, які тривалий час перебувають без холодильника.

Особливу увагу слід приділяти продуктам, придбаним на стихійних ринках або тим, що продаються без належного холодильного обладнання.

Як уникнути харчового отруєння

Щоб знизити ризик харчового отруєння влітку, важливо дотримуватися простих правил безпеки. Перед приготуванням та вживанням їжі слід ретельно мити руки, а овочі, фрукти та ягоди — під проточною водою. Не варто вживати продукти із закінченим терміном придатності або ті, що зберігалися без належних умов. Швидкопсувні продукти необхідно тримати в холодильнику, а готові страви не залишати при кімнатній температурі довше ніж на дві години, а під час спеки — більше ніж на одну годину. Також рекомендується використовувати окремі кухонні дошки та ножі для сирого м'яса і готових продуктів та вживати лише безпечну питну воду.

Основні симптоми 

Симптоми харчового отруєння можуть з'явитися як через кілька годин, так і через кілька діб після вживання неякісної їжі. Найчастіше вони проявляються нудотою, блюванням, діареєю, болем або спазмами в животі, підвищенням температури тіла, загальною слабкістю та головним болем.

У разі появи таких симптомів насамперед потрібно запобігти зневодненню організму, вживаючи достатню кількість води, регідратаційних розчинів або несолодкого чаю. До покращення стану бажано відмовитися від жирної, гострої та важкої їжі, а надалі дотримуватися легкої дієти. Якщо симптоми не минають або стан погіршується, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Коли необхідна термінова медична допомога

Термінова консультація лікаря потрібна у випадках високої температури, появи крові у випорожненнях, сильного зневоднення, безперервного блювання, втрати свідомості або різкого погіршення самопочуття. Особливо уважними слід бути, якщо ознаки отруєння виникли у маленьких дітей, вагітних жінок, літніх людей чи осіб із хронічними захворюваннями.

Дотримання елементарних правил гігієни та правильного зберігання продуктів допоможе значно знизити ризик харчових отруєнь у спекотний літній період.

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