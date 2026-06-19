Могут ли лица с судимостью за тяжкие преступления требовать исключения с воинского учета: позиция апелляции

Мужчина требовал внести в реестр сведения о своем исключении с воинского учета, ссылаясь на норму закона, которая уже утратила силу.

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Седьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что после изменений в законодательстве, вступивших в силу 18 мая 2024 года, предыдущее осуждение к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление больше не относится к предусмотренным законом основаниям для исключения лица с воинского учета. Суд также отклонил доводы о нарушении принципа необратимости действия закона во времени, отметив, что спорные правоотношения возникли уже после вступления в силу новых норм.

Коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу мужчины, который требовал внести в реестр сведения о его исключении с воинского учета на основании нормы закона, действовавшей до мая 2024 года, и подтвердила законность решения суда первой инстанции об отказе в иске.

Обстоятельства дела

Истец был осужден в 2011 году за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в виде лишения свободы. В 2018 году его исключили с воинского учета на основании пункта 6 части шестой статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в редакции, действовавшей на тот момент. Эта норма предусматривала исключение с воинского учета граждан, ранее осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Позднее мужчина обнаружил, что в приложении «Резерв+» он числится военнообязанным. После обращения в ТЦК и СП ему сообщили, что 1 июня 2025 года он был поставлен на воинский учет в соответствии с действующим законодательством.

В июле 2025 года истец обратился в органы воинского учета с заявлениями о внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о его исключении с воинского учета с 12 октября 2018 года в соответствии с записью во временном удостоверении военнообязанного. После получения отказа он обратился в суд.

Позиция истца

Истец настаивал, что был законно исключен с воинского учета еще в 2018 году в связи с наличием судимости за тяжкое преступление. По его мнению, повторная постановка на учет является неправомерной, а сведения об исключении должны быть внесены в государственный реестр.

Что установил суд

Апелляционный суд обратил внимание, что 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла Закон №3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Этим законом статья 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» была изложена в новой редакции. В частности, из закона исключили норму, предусматривавшую исключение с воинского учета лиц, ранее осужденных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Кроме того, 18 мая 2024 года вступил в силу Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров №560. Суд отметил, что данный порядок прямо предусматривает возможность мобилизации лиц, ранее осужденных за тяжкие преступления, а в отношении отдельных категорий лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — по специальной процедуре и на основании соответствующих решений уполномоченных органов.

По мнению суда, после законодательных изменений такие лица могут состоять на воинском учете и при определенных законом условиях быть призваны на военную службу во время мобилизации. Следовательно, орган воинского учета не был обязан исключать истца из реестра на основании нормы, которая уже утратила силу.

Суд также подчеркнул, что истец просил обязать ответчика внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информацию о его исключении с воинского учета именно на основании пункта 6 части шестой статьи 37 Закона №2232-ХІІ. Однако на момент возникновения спорных правоотношений эта норма уже не действовала, поэтому правовые основания для удовлетворения такого требования отсутствовали.

Почему суд отклонил аргумент о необратимости действия закона

Отдельно коллегия судей рассмотрела доводы о нарушении принципа необратимости действия закона во времени.

Суд указал, что спорные правоотношения относительно пребывания истца на воинском учете возникли уже после 18 мая 2024 года, когда вступили в силу изменения, внесенные Законом №3633-IX. Поэтому в данном деле речь не идет о распространении новых норм на правоотношения, которые завершились ранее, а о применении действующего законодательства к правоотношениям, существовавшим на момент обращения истца и рассмотрения его заявлений.

Также суд подчеркнул, что истец не указал ни одного конституционного права или свободы, которые были бы ограничены вследствие его постановки на воинский учет. Сам по себе факт пребывания на воинском учете в соответствии с законом не свидетельствует о сужении содержания или объема конституционных прав лица.

Решение суда

Седьмой апелляционный административный суд согласился с выводами Черновицкого окружного административного суда и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Коллегия судей по делу 600/4107/25-а пришла к выводу, что после изменений, внесенных Законом №3633-IX, предыдущее осуждение к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление больше не является предусмотренным законом основанием для исключения лица с воинского учета. Следовательно, требование о внесении в реестр сведений о таком исключении на основании нормы, утратившей силу, является необоснованным.

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