Суды закрыли уголовное производство из-за отсутствия потерпевшего – ОП КУС ВС признала это ошибкой

При каких условиях может быть закрыто уголовное производство в связи с неявкой потерпевшего в суд.

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Верховный Суд разъяснил важную процессуальную деталь: сама по себе неявка потерпевшего в суд еще не означает, что он отказался от обвинения. Для закрытия уголовного производства по этому основанию должны быть выполнены определенные законом условия.

В данном деле, иначе говоря, сначала прокурор должен заявить, что больше не поддерживает обвинение, и только затем суд может оценивать поведение потерпевшего и последствия его неявки.

Что известно

В данном уголовном производстве досудебное расследование было начато и осуществлялось в форме частного обвинения. Поскольку представитель юридического лица, являющегося потерпевшей стороной, будучи надлежащим образом уведомленным о дате и времени рассмотрения дела, длительное время не являлся в судебное заседание, суды предыдущих инстанций расценили это как отказ от обвинения и закрыли уголовное производство на основании ч. 6 ст. 340, п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК.

В кассационной жалобе прокурор указывал, что суд первой инстанции ошибочно сослался на ч. 6 ст. 340 УПК как на основание для закрытия уголовного производства, поскольку указанная процессуальная норма действует только после отказа прокурора от поддержания государственного обвинения.

Верховный Суд разъяснил, что в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК уголовное производство закрывается в случае, если потерпевший, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, его представитель, отказался от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения, кроме уголовных производств по уголовным правонарушениям, связанным с домашним насилием.

В ч. 1 ст. 340 УПК указано, что если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что предъявленное лицу обвинение не подтверждается, после выполнения требований ст. 341 настоящего Кодекса он обязан отказаться от поддержания государственного обвинения и изложить мотивы отказа в своем постановлении, которое приобщается к материалам уголовного производства.

Согласно ч. 6 ст. 340 УПК повторная неявка в судебное заседание потерпевшего, который был вызван в установленном настоящим Кодексом порядке (в частности, при наличии подтверждения получения им повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием иным способом), без уважительных причин или без сообщения причин неявки после наступления обстоятельств, предусмотренных частями второй и третьей этой статьи, приравнивается к его отказу от обвинения и влечет закрытие уголовного производства по соответствующему обвинению.

Таким образом, законодатель изложил ст. 340 УПК в определенной последовательности, и это означает, что одному действию должно предшествовать другое, в связи с чем суд вправе применять положения ч. 6 указанной процессуальной нормы только после отказа прокурора от поддержания государственного обвинения.

Применению ч. 6 ст. 340 УПК должна предшествовать отказ прокурора от поддержания государственного обвинения, поскольку без этого, даже при неявке потерпевшего в судебные заседания, нельзя считать, что уголовное производство приобрело форму частного и приравнивать такую неявку к отказу от обвинения. Ведь соответствующее обвинение приобретает статус частного и осуществляется по процедуре частного обвинения, если потерпевший выразил согласие на поддержание обвинения в суде.

Постановление ОП КУС ВС от 22 сентября 2025 года по делу № 463/2671/17 (производство № 51-3458кмо24).

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