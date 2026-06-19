  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Суды закрыли уголовное производство из-за отсутствия потерпевшего – ОП КУС ВС признала это ошибкой

10:53, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При каких условиях может быть закрыто уголовное производство в связи с неявкой потерпевшего в суд.
Суды закрыли уголовное производство из-за отсутствия потерпевшего – ОП КУС ВС признала это ошибкой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил важную процессуальную деталь: сама по себе неявка потерпевшего в суд еще не означает, что он отказался от обвинения. Для закрытия уголовного производства по этому основанию должны быть выполнены определенные законом условия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В данном деле, иначе говоря, сначала прокурор должен заявить, что больше не поддерживает обвинение, и только затем суд может оценивать поведение потерпевшего и последствия его неявки.

Что известно

В данном уголовном производстве досудебное расследование было начато и осуществлялось в форме частного обвинения. Поскольку представитель юридического лица, являющегося потерпевшей стороной, будучи надлежащим образом уведомленным о дате и времени рассмотрения дела, длительное время не являлся в судебное заседание, суды предыдущих инстанций расценили это как отказ от обвинения и закрыли уголовное производство на основании ч. 6 ст. 340, п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК.

В кассационной жалобе прокурор указывал, что суд первой инстанции ошибочно сослался на ч. 6 ст. 340 УПК как на основание для закрытия уголовного производства, поскольку указанная процессуальная норма действует только после отказа прокурора от поддержания государственного обвинения.

Верховный Суд разъяснил, что в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК уголовное производство закрывается в случае, если потерпевший, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, его представитель, отказался от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения, кроме уголовных производств по уголовным правонарушениям, связанным с домашним насилием.

В ч. 1 ст. 340 УПК указано, что если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что предъявленное лицу обвинение не подтверждается, после выполнения требований ст. 341 настоящего Кодекса он обязан отказаться от поддержания государственного обвинения и изложить мотивы отказа в своем постановлении, которое приобщается к материалам уголовного производства.

Согласно ч. 6 ст. 340 УПК повторная неявка в судебное заседание потерпевшего, который был вызван в установленном настоящим Кодексом порядке (в частности, при наличии подтверждения получения им повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием иным способом), без уважительных причин или без сообщения причин неявки после наступления обстоятельств, предусмотренных частями второй и третьей этой статьи, приравнивается к его отказу от обвинения и влечет закрытие уголовного производства по соответствующему обвинению.

Таким образом, законодатель изложил ст. 340 УПК в определенной последовательности, и это означает, что одному действию должно предшествовать другое, в связи с чем суд вправе применять положения ч. 6 указанной процессуальной нормы только после отказа прокурора от поддержания государственного обвинения.

Применению ч. 6 ст. 340 УПК должна предшествовать отказ прокурора от поддержания государственного обвинения, поскольку без этого, даже при неявке потерпевшего в судебные заседания, нельзя считать, что уголовное производство приобрело форму частного и приравнивать такую неявку к отказу от обвинения. Ведь соответствующее обвинение приобретает статус частного и осуществляется по процедуре частного обвинения, если потерпевший выразил согласие на поддержание обвинения в суде.

Постановление ОП КУС ВС от 22 сентября 2025 года по делу № 463/2671/17 (производство № 51-3458кмо24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд судебная практика уголовное производство КУС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе

ВСП оставил в силе взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи Подольского горрайонного суда Олега Ивинского.

ВС обязал Службу восстановления выплатить владельцу Porsche более 780 тысяч гривен за ДТП из-за плохого состояния дороги

Верховный Суд: подрядчик не освобождает Службу восстановления от ответственности за ДТП из-за состояния дороги.

В Полтавской области судьи Ларисе Фисун пообещали «расправу» после решения об аресте обвиняемого

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Карловского районного суда Полтавской области Ларисы Фисун о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]