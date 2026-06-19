Когда отец может лишиться единовременной денежной помощи за погибшего сына-военнослужащего: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, что факт уклонения отца от содержания погибшего военнослужащего может быть установлен после смерти сына, если будет доказано, что такое уклонение имело место при его жизни, поскольку от этого зависит право на получение единовременной денежной помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор об установлении факта уклонения отца погибшего военнослужащего от выполнения обязанности по содержанию сына при его жизни. Установление такого факта имело значение для решения вопроса о праве на получение единовременной денежной помощи, предусмотренной статьей 16 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Фабула дела

Мать погибшего военнослужащего обратилась в суд с иском об установлении факта уклонения отца от выполнения обязанности по содержанию сына в период с 1 февраля 2003 года по 30 июля 2014 года, а также о признании его утратившим право на получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью сына во время прохождения военной службы.

Иск был обоснован тем, что после прекращения совместного проживания отец фактически самоустранился от выполнения родительских обязанностей, не принимал участия в воспитании ребенка, не общался с сыном, не оказывал материальной помощи и не интересовался его жизнью. Все расходы на содержание и воспитание ребенка, по утверждению истицы, она несла самостоятельно.

После гибели военнослужащего Министерство обороны Украины назначило единовременную денежную помощь его матери и отцу в равных долях. Истица ссылалась на часть вторую статьи 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», согласно которой в назначении или выплате единовременной денежной помощи может быть отказано лицу, в отношении которого судебным решением установлен факт уклонения от выполнения обязанности по содержанию погибшего при его жизни.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и установил факт уклонения отца от выполнения обязанностей по содержанию сына в период с 1 февраля 2003 года по 30 июля 2014 года. Суд пришел к выводу, что представленные доказательства подтверждают самоустранение ответчика от выполнения родительских обязанностей.

Апелляционный суд отменил это решение в части удовлетворенных требований и принял новое решение об отказе в иске. Суд указал, что истица не предоставила надлежащих и допустимых доказательств того, что ответчик уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей по содержанию сына в спорный период.

Не согласившись с таким решением, истица подала кассационную жалобу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в деле № 584/661/24 прежде всего обратил внимание на правовую природу установления юридических фактов. Суд отметил, что юридическими являются факты, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений, а их установление допускается для защиты, возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав заинтересованного лица.

Суд подчеркнул, что целью иска по данному делу было установление факта уклонения одного из родителей от выполнения обязанности по содержанию погибшего военнослужащего для дальнейшего решения вопроса о праве на получение единовременной денежной помощи.

Анализируя часть вторую статьи 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Верховный Суд пришел к выводу, что законодатель, определяя необходимость установления факта уклонения от выполнения обязанности по содержанию погибшего лица при его жизни, имел целью определить временные пределы существования такого факта, а не ограничить момент его установления судом.

Суд указал, что иное толкование этой нормы противоречило бы ее содержанию и цели правового регулирования, поскольку фактически делало бы невозможным ее применение во многих случаях и приводило бы к получению государственной помощи лицами, которые фактически не выполняли возложенные на них обязанности.

Верховный Суд подчеркнул, что действующее законодательство не содержит требования об установлении такого факта исключительно при жизни военнослужащего. Соответствующий факт может быть установлен и после его смерти при условии доказанности того, что уклонение имело место именно при его жизни. В таком случае судебное решение носит ретроспективный характер и направлено на установление обстоятельств прошлого, которые порождают юридические последствия в будущем, в частности в вопросах назначения либо прекращения выплаты единовременной денежной помощи.

Вместе с тем Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о недоказанности заявленных требований. Суд отметил, что апелляционная инстанция надлежащим образом исследовала и оценила все имеющиеся в деле доказательства, включая показания свидетелей, и пришла к обоснованному выводу об отсутствии надлежащих доказательств того, что ответчик уклонялся от выполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию сына либо сознательно не выполнял возложенные на него законом обязанности.

Также Верховный Суд обратил внимание, что отец не был лишен родительских прав в отношении сына, поэтому к нему не могут применяться последствия, предусмотренные статьей 166 Семейного кодекса Украины.

Отдельно Суд отметил, что доводы о непредоставлении материальной помощи не были подтверждены надлежащими доказательствами. Кроме того, истица не воспользовалась предусмотренным законом правом на взыскание алиментов на содержание ребенка в судебном порядке.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами апелляционного суда о недоказанности факта уклонения отца от выполнения обязанности по содержанию сына. Вместе с тем Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой факт уклонения от выполнения обязанности по содержанию погибшего военнослужащего может быть установлен судом и после его смерти, если будет доказано, что такое уклонение имело место при его жизни.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.