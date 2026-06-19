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Жилищный ваучер разрешили использовать как первый взнос по еОселя

10:17, 19 июня 2026
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Речь идет об изменениях, которые предусматривают объединение компонента программы «еВидновлення» — «Жилье для ВПО с ТОТ» — с государственной ипотечной программой «еОселя».
Жилищный ваучер разрешили использовать как первый взнос по еОселя
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Правительство разрешило использовать жилищный ваучер как первый взнос по программе ипотечного кредитования «еОселя».

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Речь идет об изменениях, которые предусматривают объединение компонента программы «еВидновлення» — «Жилье для ВПО с ТОТ» — с государственной ипотечной программой «еОселя». На первом этапе механизм будет доступен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

В то же время для полноценного запуска механизма необходимо принятие изменений в законодательство в сфере ипотеки. Соответствующий законопроект № 15335 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку» в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады.

Правительство напоминает, что еще на этапе запуска программы «Жилье для ВПО с ТОТ» была заложена возможность использования жилищного ваучера не только для прямой покупки жилья, но и в сочетании с ипотекой. Для этого необходимо согласовать механизмы двух государственных программ.

После завершения необходимых законодательных изменений, на следующих этапах финансирования компонента, ближайший из которых ожидается в сентябре этого года, жилищный ваучер можно будет использовать для уплаты первого взноса по ипотеке в рамках программы «еОселя».

В правительстве уточняют, что это не дополнительная денежная помощь: ваучер является частью оплаты стоимости жилья и поможет воспользоваться ипотечным кредитом.

Принятые изменения уже вступили в силу. Изменения внесены в постановления №856 и №1176.

Также отмечается, что Кабинет Министров утвердил порядок реализации новой жилищной программы «Домики в селе». Она направлена на расширение возможностей обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье из-за полномасштабной войны.

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Украина ВПЛ недвижимость єВідновлення

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