Жилищный ваучер разрешили использовать как первый взнос по еОселя
Правительство разрешило использовать жилищный ваучер как первый взнос по программе ипотечного кредитования «еОселя».
Речь идет об изменениях, которые предусматривают объединение компонента программы «еВидновлення» — «Жилье для ВПО с ТОТ» — с государственной ипотечной программой «еОселя». На первом этапе механизм будет доступен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
В то же время для полноценного запуска механизма необходимо принятие изменений в законодательство в сфере ипотеки. Соответствующий законопроект № 15335 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку» в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады.
Правительство напоминает, что еще на этапе запуска программы «Жилье для ВПО с ТОТ» была заложена возможность использования жилищного ваучера не только для прямой покупки жилья, но и в сочетании с ипотекой. Для этого необходимо согласовать механизмы двух государственных программ.
После завершения необходимых законодательных изменений, на следующих этапах финансирования компонента, ближайший из которых ожидается в сентябре этого года, жилищный ваучер можно будет использовать для уплаты первого взноса по ипотеке в рамках программы «еОселя».
В правительстве уточняют, что это не дополнительная денежная помощь: ваучер является частью оплаты стоимости жилья и поможет воспользоваться ипотечным кредитом.
Принятые изменения уже вступили в силу. Изменения внесены в постановления №856 и №1176.
Также отмечается, что Кабинет Министров утвердил порядок реализации новой жилищной программы «Домики в селе». Она направлена на расширение возможностей обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье из-за полномасштабной войны.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.