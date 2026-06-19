Язык вражды хотят определить законом: какие высказывания могут попасть под новые нормы

В Украине готовятся изменения к законодательству о противодействии дискриминации: законопроект предлагает закрепить понятие «язык вражды», а также определить механизмы защиты от дискриминации по ассоциации и множественной дискриминации.

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В Украине могут законодательно закрепить понятие «язык вражды», а также расширить механизмы защиты от дискриминации. Соответствующий законопроект подготовила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Документ предусматривает определение на законодательном уровне термина «язык вражды». Речь идет о высказываниях, которые подстрекают к ненависти, дискриминации или насилию в отношении человека или группы людей из-за их национальности, этнического происхождения, языка, религии, возраста, пола, инвалидности и других признаков.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить понятия «дискриминация по ассоциации» и «множественная дискриминация». Это касается случаев, когда человек сталкивается с предвзятым отношением из-за своих связей с другими лицами или одновременно по нескольким признакам.

Авторы инициативы отмечают, что изменения должны приблизить украинское законодательство к стандартам Европейского союза и Совета Европы, а также усилить защиту прав человека.

Также подчеркивается, что новые нормы будут распространяться на всех без исключения, включая должностных лиц и представителей органов власти. При этом предлагаемые изменения не предусматривают ограничения свободы слова, а направлены на обеспечение баланса между правом на выражение собственного мнения и защитой людей от дискриминации и проявлений ненависти.

Напомним, что в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №15186, которым предлагается внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины и ввести отдельную уголовную ответственность за «украинофобию».

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает установление уголовной ответственности за проявления украинофобии, в частности за публичные призывы к отрицанию субъектности Украинского государства и нации, оправдание их подчинения или ассимиляции, а также за отрицание правомерности борьбы за независимость и развитие украинской государственности. Отдельно предлагается криминализировать публичное неуважение к украинскому языку, культуре и этнокультурным признакам с целью подрыва национальной идентичности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» обращала внимание, что криминализация «украинофобии» может создать больше проблем, чем правовых решений. Ключевое замечание заключается в том, что предложенные в законопроекте формулировки носят оценочный характер и не являются устоявшимися юридическими терминами. В уголовном праве это может создать риски для принципа правовой определённости, поскольку лицо должно чётко понимать, какие именно действия являются уголовно наказуемыми.

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