В Киеве ограничивают движение по Северному мосту на выходные – как запустят транспорт
08:48, 19 июня 2026
С 19 до 22 июня в Киеве частично ограничат движение по Северному мосту.
С 11:00 19 июня до 7:00 22 июня в Киеве частично ограничат движение по Северному мосту.
Как сообщили в КК «Киевавтодор», такие ограничения связаны с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться в третьей и четвертой полосах движения в направлении станции метро «Почайна».
На период ремонта движение транспорта организуют по двум полосам — крайней правой и второй.
В «Киевавтодоре» отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.
Также напомним, что продолжается ремонт моста через Десенку.
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