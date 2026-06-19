В Киеве ограничивают движение по Северному мосту на выходные – как запустят транспорт

С 19 до 22 июня в Киеве частично ограничат движение по Северному мосту.

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С 11:00 19 июня до 7:00 22 июня в Киеве частично ограничат движение по Северному мосту.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», такие ограничения связаны с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться в третьей и четвертой полосах движения в направлении станции метро «Почайна».

На период ремонта движение транспорта организуют по двум полосам — крайней правой и второй.

В «Киевавтодоре» отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

Также напомним, что продолжается ремонт моста через Десенку.

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