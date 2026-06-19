У Києві обмежують рух Північним мостом на вихідні – як запустять транспорт

Із 19 до 22 червня у Києві частково обмежать рух Північним мостом.

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Із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня у Києві частково обмежать рух Північним мостом.

Як повідомили в КК «Київавтодор», такі обмеження пов’язані з проведенням ремонту асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуть у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна».

На період ремонту рух транспорту організують двома смугами — крайньою правою та другою.

У «Київавтодорі» зазначають, що у разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

Також нагадаємо, що триває ремонт мосте через Десенку.

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