  1. В Україні

У Києві обмежують рух Північним мостом на вихідні – як запустять транспорт

08:48, 19 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Із 19 до 22 червня у Києві частково обмежать рух Північним мостом.
У Києві обмежують рух Північним мостом на вихідні – як запустять транспорт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 11:00 19 червня до 7:00 22 червня у Києві частково обмежать рух Північним мостом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в КК «Київавтодор», такі обмеження пов’язані з проведенням ремонту асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуть у третій та четвертій смугах руху в напрямку станції метро «Почайна».

На період ремонту рух транспорту організують двома смугами — крайньою правою та другою.

У «Київавтодорі» зазначають, що у разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

Також нагадаємо, що триває ремонт мосте через Десенку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ автомобіль транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суддю з Одещини звільнять з посади за масове «прощення» п’яних водіїв — ВРП залишила рішення Дисциплінарної палати в силі

ВРП залишила в силі стягнення у виді подання про звільнення з посади судді Подільського міськрайонного суду Олега Івінського.

ВС зобов’язав Службу відновлення виплатити власнику Porsche понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу

Верховний Суд: підрядник не звільняє Службу відновлення від відповідальності за ДТП через стан дороги.

На Полтавщині судді Ларисі Фисун пообіцяли «розправу» після рішення про арешт обвинуваченого

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Карлівського районного суду Полтавської області Лариси Фисун про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

Бронювання понад ліміт: у бізнесу є лише 10 днів на анулювання відстрочок

Мінекономіки виявило перевищення лімітів бронювання: підприємствам дали 10 днів на анулювання понаднормових відстрочок.

Мати подарувала доньці будинок, розраховуючи на догляд, а та припинила допомагати: ВС пояснив, чи можна скасувати договір

Суд наголосив, що для вирішення спору про недійсність договору дарування через помилку необхідно повно дослідити обставини, які можуть свідчити про нерозуміння дарувальником правової природи правочину.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]