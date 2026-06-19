Чи можна перенести початок декретної відпустки та продовжити працювати після 30-го тижня вагітності — ро’яснення, які умови потрібно виконати та які документи оформити.

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Багато майбутніх мам вважають, що декретна відпустка автоматично починається на 30-му тижні вагітності. Однак законодавство дозволяє жінці самостійно обрати пізнішу дату її початку, якщо для цього немає медичних протипоказань.

Якщо вагітна працівниця хоче продовжити працювати після 30-го тижня, вона може перенести початок відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Для цього необхідно виконати кілька кроків.

Звернутися до лікаря

Насамперед слід звернутися до лікаря, який веде вагітність. За відсутності медичних протипоказань жінка може подати заяву на ім'я керівника медичного закладу з проханням оформити електронний лікарняний (медичний висновок категорії «Вагітність та пологи») з бажаної дати. Після цього лікар внесе відповідні дані до електронної системи охорони здоров'я.

Подати заяву роботодавцю

Після відкриття електронного лікарняного необхідно звернутися до роботодавця із заявою про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. У документі потрібно зазначити ту саму дату початку відпустки, яка вказана в е-лікарняному.

Дочекатися оформлення наказу

На підставі заяви працівниці та відкритого електронного лікарняного роботодавець видає офіційний наказ про надання відпустки. Саме після цього відпустка буде оформлена відповідно до встановленої дати.

Таким чином, жінка має право самостійно визначити більш пізній початок декретної відпустки, якщо її стан здоров'я дозволяє продовжувати працювати.

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