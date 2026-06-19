Угорщина домоглася виключення з декларації ЄС пункту про прискорений вступ України — Мадяр

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за його ініціативою із декларації саміту ЄС прибрали згадку про прискорення вступу України до Євросоюзу.

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Угорщина добилася виключення із підсумкової декларації саміту ЄС положення про прискорене приєднання України до Європейського Союзу. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.

Він зазначив, що саме з його ініціативи напередодні затвердження документа було вилучено пункт, який передбачав пришвидшення процесу європейської інтеграції України.

"Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою, пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами", – написав Мадяр.

Крім того, Будапешт висловив застереження щодо відкриття наступних переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Як повідомляє Euronews, схожої позиції дотримуються й деякі інші країни-члени.

"У нас є застереження щодо відкриття всіх інших розділів переговорів після відкриття першого кластера. І ми не самотні в цьому – є й інші держави-члени, які говорять те саме. Ми виступаємо за процес вступу, заснований на заслугах та результатах", – заявив угорський прем'єр.

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