Венгрия добилась исключения из декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины — Мадьяр

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что по его инициативе по декларации саммита ЕС убрали упоминание об ускорении вступления Украины в Евросоюз.

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Венгрия добилась исключения из итоговой декларации саммита ЕС положения об ускоренном вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

По его словам, именно по его инициативе накануне утверждения документа из текста был удалён пункт, предусматривавший ускорение процесса европейской интеграции Украины.

«Что касается процесса вступления Украины в ЕС, то по моей инициативе пункт, касающийся ускорения вступления, был удалён из текста в последний момент. Это было непросто. Впервые за полтора года может появиться итоговая декларация, принятая всеми государствами-членами», — написал Мадьяр.

Кроме того, Будапешт выразил оговорки относительно открытия следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Как сообщает Euronews, схожей позиции придерживаются и некоторые другие страны-члены союза.

«У нас есть оговорки относительно открытия всех остальных разделов переговоров после открытия первого кластера. И мы не одиноки в этом — есть и другие государства-члены, которые говорят то же самое. Мы выступаем за процесс вступления, основанный на заслугах и результатах», — заявил венгерский премьер.

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