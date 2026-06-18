Генпрокурор может получить право присваивать ранги прокурорам — Раде рекомендуют принять за основу законопроект

Депутаты предлагают вернуть аналог классных чинов в прокуратуру — ранги.

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В четверг, 18 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект закона № 13603 о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» по вопросам повышения эффективности деятельности органов прокуратуры и альтернативный — 13603-1.

По итогам заседания Комитет отклонил законопроект 13603-1 о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» относительно введения государственных рангов прокуроров органов прокуратуры Украины, а также рекомендовал парламенту принять за основу проект закона № 13603 о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» по вопросам повышения эффективности деятельности органов прокуратуры.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в свое время при принятии изменений в законодательство о прокуратуре были отменены классные чины для прокуроров. Отмена классных чинов, как и формы прокуроров, была реакцией на необходимость сделать прокуратуру более «гражданской».

По мнению инициаторов законопроекта, сейчас необходимо обеспечить дополнительные стимулы в работе прокуроров, которые положительно повлияют на показатели их деятельности, эффективное процессуальное руководство, привлечение виновных лиц к ответственности и т. д.

Одним из таких стимулов, по мнению депутатов, может стать присвоение работникам органов прокуратуры государственных рангов.

Сейчас Законом «О прокуратуре» не предусмотрено присвоение прокурорам классных чинов, государственных рангов или иных специальных званий в зависимости от стажа работы или занимаемой должности.

«Считаем, что отсутствие у прокуроров специальных званий дискриминирует права прокуроров по сравнению с другими работниками публичной службы», — подчеркнули депутаты.

По их словам, Закон «О прокуратуре» является едва ли не единственным из законов, регулирующих прохождение профессиональной публичной и государственной службы (за исключением политических должностей), который не предусматривает такого элемента служебной карьеры.

Также, по мнению депутатов, целесообразным выглядит закрепление в законе символики прокуратуры и знаков различия прокуроров.

Кто и как будет присваивать прокурорам ранги

Итак, предлагается установить, что Генпрокурор присваивает государственные ранги прокурорам согласно закону и Положению о государственных рангах прокуроров. Также Генпрокурор вносит представление Президенту о присвоении прокурорам государственных рангов — Государственного советника юстиции 1, 2 и 3 рангов.

Закон о прокуратуре предлагается дополнить нормой, что государственные ранги прокуроров являются видом специальных званий.

Порядок присвоения, понижения или лишения государственных рангов прокуроров определяется законом и Положением, которое утверждается Генпрокурором.

Государственные ранги прокуроров присваиваются одновременно с назначением на должность прокурора, а в случае установления испытания (стажировки) — по истечении его срока.

Прокурору, который впервые назначается на должность прокурора, присваивается самый низкий ранг. Присвоение очередного ранга осуществляется в последовательном порядке, с учетом деловых и личных качеств, в соответствии с должностью прокурора, которую он занимает, и стажа работы в органах прокуратуры.

Государственные ранги прокуроров — Государственный советник юстиции 1, 2 и 3 рангов присваиваются Президентом, другие государственные ранги прокуроров — Генпрокурором.

Прокуроры, которым присвоены государственные ранги, находятся в них пожизненно. В случаях, предусмотренных законом и Положением, прокурор может быть понижен или лишен ранга.

Сведения о присвоении, понижении и лишении ранга вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случае увольнения Генерального прокурора с административной должности на основании представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, или Высшего совета правосудия, он одновременно лишается государственного ранга прокурора.

К видам дисциплинарных взысканий предлагается добавить:

понижение государственного ранга прокурора на один ранг;

увольнение с должности прокурора и из органа прокуратуры.

В переходных положениях предлагается установить, что соотношение между государственными рангами прокуроров и классными чинами работников органов прокуратуры, которые были присвоены до вступления в силу этого Закона, определяется Генеральным прокурором.

Соотношение между государственными рангами прокуроров и рангами государственных служащих, рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями устанавливается Кабмином для случаев назначения лиц, которым присвоены такие специальные звания, на должности прокуроров, на которых может быть присвоен низший государственный ранг прокурора. В таком случае лицу присваивается государственный ранг прокурора на уровне ранга, который оно имело в соответствии со специальными законами.

Влияние на пенсионное обеспечение

Лица, уволенные с должности прокурора и органа прокуратуры в порядке дисциплинарного взыскания с лишением классного чина (государственного ранга) или лишенные классного чина (государственного ранга) по приговору суда, теряют право на пенсионное обеспечение за выслугу лет.

Права на получение пенсии лишаются также лица, уволенные с должности прокурора и органа прокуратуры в связи с осуждением за умышленное уголовное правонарушение, совершенное с использованием своего должностного положения, или привлечением к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. В таких случаях пенсия прокурорам и следователям назначается на общих основаниях.

Символика и знаки различия

Кроме того, в законе предлагается прописать, что органы прокуратуры имеют единую символику: эмблему и флаг. Описание, рисунок и порядок их использования утверждаются Президентом.

Особенности использования органами прокуратуры и государственными учреждениями, которые функционируют при Офисе Генпрокурора, эмблемы и флага органов прокуратуры определяются Генпрокурором.

Прокурор во время выполнения служебных обязанностей должен придерживаться делового стиля одежды. Знаки различия государственных рангов прокуроров, а также порядок их ношения, устанавливаются и утверждаются Генпрокурором.

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