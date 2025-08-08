Генпрокурор может получить право присваивать ранги прокурорам — законопроект

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас вместе с коллегами предлагают вернуть аналог классных чинов в прокуратуру — ранги.

Прокурорам могут вернуть аналог классных чинов — ранги. Соответствующий законопроект 13603 зарегистрировала группа народных депутатов — Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Владимир Захарченко.

В свое время при принятии изменений в законодательство о прокуратуре были отменены классные чины для прокуроров. Отмена классных чинов, как и формы прокуроров, была реакцией на необходимость сделать прокуратуру более гражданской.

По мнению же инициаторов законопроекта, сейчас нужно предоставить поощрения и стимулы в работе прокуроров, «которые положительно повлияют на показатели их деятельности, эффективное процессуальное руководство, привлечение виновных лиц к ответственности и т.д.».

Одним из стимулов, по мнению депутатов, может стать присвоение работникам органов прокуратуры государственных рангов.

Сейчас Законом «О прокуратуре» не предусмотрено присвоение прокурорам классных чинов, государственных рангов или других специальных званий, в зависимости от стажа работы или занимаемой должности. «Считаем, что отсутствие у прокуроров специальных званий дискриминирует права прокуроров наряду с другими работниками публичной службы», — подчеркнули депутаты.

По их словам, Закон «О прокуратуре» едва ли не единственный из всех законов, которые регулируют прохождение профессиональной публичной и государственной службы (за исключением политических должностей), который не предусматривает такого элемента служебной карьеры.

Также, по мнению депутатов, уместным представляется закрепление в законе символики прокуратуры и знаков различия прокуроров.

Как писала «Судебно-юридическая газета», подобные попытки вернуть чины уже были. Например, это предлагалось законопроектом 3062 (тогда предлагалось также вернуть соответствующую надбавку за чин) в 2020 году, законопроектами 9452 и 9452-1 в 2023 году (также речь шла о надбавке). Но соответствующие попытки тогда ничем не завершились.

Например, законопроект 9452-1 также подавали Владлен Неклюдов, Максим Павлюк, Сергей Ионушас, но он до сих пор на рассмотрении в комитете.

В отличие от предыдущего, в их новом законопроекте 13603 о надбавке за ранг речь не идет.

Кто и как будет присваивать прокурорам ранги

Итак, предлагается установить, что Генпрокурор присваивает государственные ранги прокурорам согласно закону и Положению о государственных рангах прокуроров. Также Генпрокурор вносит представление Президенту о присвоении прокурорам государственных рангов — Государственного советника юстиции 1, 2 и 3 рангов.

Закон о прокуратуре предлагается дополнить нормой, что государственные ранги прокуроров являются видом специальных званий.

Порядок присвоения, понижения или лишения государственных рангов прокуроров определяется законом и Положением, которое утверждается Генпрокурором.

Государственные ранги прокуроров присваиваются одновременно с назначением на должность прокурора, а в случае установления испытания (стажировки) — по истечении его срока.

Прокурору, который впервые назначается на должность прокурора, присваивается самый низкий ранг. Присвоение очередного ранга осуществляется в последовательном порядке, с учетом деловых и личных качеств, в соответствии с должностью прокурора, которую он занимает, и стажа работы в органах прокуратуры.

Государственные ранги прокуроров — Государственный советник юстиции 1, 2 и 3 рангов присваиваются Президентом, другие государственные ранги прокуроров — Генпрокурором.

Прокуроры, которым присвоены государственные ранги, находятся в них пожизненно. В случаях, предусмотренных законом и Положением, прокурор может быть понижен или лишен ранга.

Сведения о присвоении, понижении и лишении ранга вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случае увольнения Генерального прокурора с административной должности на основании представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, или Высшего совета правосудия, он одновременно лишается государственного ранга прокурора.

К видам дисциплинарных взысканий предлагается добавить:

понижение государственного ранга прокурора на один ранг;

увольнение с должности прокурора и из органа прокуратуры.

В переходных положениях предлагается установить, что соотношение между государственными рангами прокуроров и классными чинами работников органов прокуратуры, которые были присвоены до вступления в силу этого Закона, определяется Генеральным прокурором.

Соотношение между государственными рангами прокуроров и рангами государственных служащих, рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями устанавливается Кабмином для случаев назначения лиц, которым присвоены такие специальные звания, на должности прокуроров, на которых может быть присвоен низший государственный ранг прокурора. В таком случае лицу присваивается государственный ранг прокурора на уровне ранга, который оно имело в соответствии со специальными законами.

Влияние на пенсионное обеспечение

Лица, уволенные с должности прокурора и органа прокуратуры в порядке дисциплинарного взыскания с лишением классного чина (государственного ранга) или лишенные классного чина (государственного ранга) по приговору суда, теряют право на пенсионное обеспечение за выслугу лет.

Права на получение пенсии лишаются также лица, уволенные с должности прокурора и органа прокуратуры в связи с осуждением за умышленное уголовное правонарушение, совершенное с использованием своего должностного положения, или привлечением к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией. В таких случаях пенсия прокурорам и следователям назначается на общих основаниях.

Символика и знаки различия

Кроме того, в законе предлагается прописать, что органы прокуратуры имеют единую символику: эмблему и флаг. Описание, рисунок и порядок их использования утверждаются Президентом.

Особенности использования органами прокуратуры и государственными учреждениями, которые функционируют при Офисе Генпрокурора, эмблемы и флага органов прокуратуры определяются Генпрокурором.

Прокурор во время выполнения служебных обязанностей должен придерживаться делового стиля одежды. Знаки различия государственных рангов прокуроров, а также порядок их ношения, устанавливаются и утверждаются Генпрокурором.

Автор: Наталя Мамченко

