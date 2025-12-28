Поздравления с наступающим Новым годом: лучшие пожелания, стихи, смс и открытки
Приближение Нового года — это всегда особый момент, когда хочется остановиться, оглянуться на прожитое и с надеждой посмотреть вперед. 2026-й уже стоит на пороге, принося с собой ожидание перемен, новых возможностей и веру в лучшее. Именно в эти дни слова поддержки, тепла и искренних пожеланий приобретают особую ценность.
В этой подборке собраны поздравления с наступающим Новым годом 2026, которые помогут передать близким, друзьям, коллегам и партнерам самые лучшие эмоции и пожелания. Выбирайте слова, которые откликаются именно вам, и дарите их тем, с кем хотите разделить надежду, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Поздравления с наступающим Новым годом в прозе
Поздравляю с наступающим Новым 2026 годом! Пусть он войдет в вашу жизнь с добрыми новостями, светлыми надеждами и ощущением уверенности в завтрашнем дне. Желаю спокойствия, здоровья и тепла от людей, которые рядом.
***
С наступающим Новым годом 2026! Пусть этот рубеж станет началом важных перемен, новых возможностей и воплощения задуманного. Желаю внутреннего равновесия, сил для движения вперед и искренней радости от каждого прожитого дня.
***
Пусть наступающий 2026 год принесет больше стабильности, добрых событий и приятных встреч. Желаю, чтобы в доме царили уют и взаимопонимание, а в сердце — надежда и вера в лучшее.
***
Поздравляю с наступающим Новым 2026 годом! Пусть он подарит новые шансы, мудрые решения и уверенные шаги к мечтам. Желаю, чтобы рядом всегда были надежные люди, а каждый день приносил ощущение смысла и поддержки.
***
С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 2026-й был щедрым на добрые новости, теплые слова и важные достижения. Пусть все задуманное находит путь к осуществлению, а впереди ждут спокойствие и светлые перспективы.
***
Пусть благословенная звезда озарит каждый день в Новом году! Желаем искренних улыбок, неожиданных приятных признаний, безумной любви, верных друзей и побольше ярких моментов. Пусть на каждый праздник вся ваша большая семья собирается за столом. Успехов и карьерного роста, уверенности и сил. Чтобы все неприятности обходили вас стороной в 2026 году. С грядущими праздниками!
***
С наступающим Новым годом! Когда-то желали ярких впечатлений и путешествий, а сейчас мечтаем об одном: чтобы все вернулись домой. Пусть в сердце будет свет и гармония, пусть на устах всегда сияет радостная улыбка, пусть дети будут здоровы и послушны. Пусть все зло останется в прошлом году. Желаю, чтобы 2026-й прошел под знаком добра!
***
Проходят последние дни 2025 года, года войны. Желаю, чтобы высшие силы оберегали всю вашу семью. Пусть те, кто сейчас далеко, вернутся домой. Желаю здоровья, безоблачных дней и успешных начинаний. Никогда не теряйте оптимизм и веру в будущее!
***
Желаю, чтобы в грядущем 2026 году мы всей страной праздновали победу! Это будет день радости, скорби и памяти. Пусть скорее наступит желанная дата и вся семья снова соберется вместе. В канун Нового года желаю вам воодушевления, смелости и бодрого духа. Пусть случаются чудеса, пусть не угаснет свет будущих свершений!
Поздравления с наступающим Новым годом в стихах
Дай Бог вам любви и тепла,
Добра в семье и уюта в доме,
Чтобы счастье светлой музыкой лилось
В новогодние праздники, щедрые и веселые!
Пусть Новый год исполняет желания,
Пусть ваши дела процветают,
С чудесным праздником, радости и мечты
Мы искренне и сердечно вас поздравляем!
***
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть веселым и чудесным
Будет год, что наступает,
Все невзгоды пусть минуют,
Радость будет в доме и праздник,
И гостинцев будет много,
Вкусных конфет в подоле,
Подарков от судьбы,
Незабываемых впечатлений больше,
Светлых радостей почаще!
***
С Новым годом!
Пусть он принесет достаток,
Еще много теплых дней,
И чтобы никто не болел.
Пусть соберется вся семья
За этим праздничным столом!
Пусть радостно засияет елка
И развеселит всех вместе!
***
С Новым годом шлю поздравления!
Пусть сбудутся желания.
Пусть год принесет с размахом
Счастье, радости немало.
Пусть все всегда удается,
Пусть от успехов поется,
Пусть вы будете здоровы,
Пусть купаетесь в любви.
***
С Новым годом вас всех!
Пусть звенит счастливый смех,
Пусть богатым будет дом
И всегда веселым праздник.
Чтобы не знали вы усталости,
Чтобы вас всегда ждали дома.
Пусть этот год будет лучшим
В этот миг, потом и повсюду!
Есть ночь волшебная раз в году,
Когда мороз рисует цветы на стекле.
И несмотря на возраст,
Мы верим в чудеса, словно дети.
***
Я всех с Новым годом поздравляю!
Пусть он принесет радость и надежду.
Крепкого здоровья всем желаю,
Никогда не теряйте свою мечту.
Пусть плохое останется в прошлом:
Все беды, горе, печаль и поражения.
Пусть следующий год будет счастливым,
И каждый день дарит новую сказку.
***
С наступающим Новым годом искренне поздравляю,
Мира и спокойствия от всего сердца желаю.
Пусть 2026-й придет с добром,
Со светлой надеждой в каждый ваш дом.
***
Наступающий год уже шагает к нам,
Пусть он принесет счастливый для всех час.
Пусть будет здоровье, тепло и любовь,
А вера в лучшее живет вновь и вновь.
***
С наступающим Новым годом — светлых мыслей,
Пусть будет щедрым будущий этот путь.
Пусть радость и мир будут рядом всегда,
И мечты исполнятся в новом году без труда.
***
Пусть наступающий год принесет добрые дни,
Покой в сердце и тепло в семье.
С Новым 2026-м — надежды и добра,
Пусть судьба будет благосклонна всегда.
***
С наступающим Новым годом поздравляю всех,
Пусть в доме звучит счастливый смех.
Пусть 2026-й подарит свет и мир,
И каждый ваш день будет радостью искренней.
СМС-поздравления с наступающим Новым годом
С наступающим Новым 2026 годом! Пусть он принесет спокойствие, добрые новости и уверенность в завтрашнем дне.
***
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, тепла в доме и светлых событий в 2026 году.
***
С наступающим 2026 годом! Пусть все задуманное осуществится, а каждый день приносит радость.
***
Пусть Новый 2026 год подарит мир, стабильность и счастливые мгновения рядом с близкими. С праздником!
***
С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 2026-й был щедрым на добрые новости и теплые слова.
***
Поздравляю с наступающим Новым 2026 годом! Пусть в сердце будет спокойствие, а в доме — уют.
***
С наступающим Новым годом! Желаю здоровья, сил и светлой надежды в каждом дне 2026 года.
***
Пусть наступающий 2026 год принесет новые возможности, уверенные решения и искренние улыбки.
***
С наступающим Новым годом! Пусть в 2026-м будет больше радости, мира и сбывшихся мечт.
***
Поздравляю с наступающим 2026 годом! Пусть он начнется с добра и ведет только к лучшему.
Поздравления с наступающим Новым годом в открытках
