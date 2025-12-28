  1. Общество

Поздравления с наступающим Новым годом: лучшие пожелания, стихи, смс и открытки

23:54, 28 декабря 2025
Лучшие поздравления с наступающим Новым годом в стихах, прозе, смс и в картинках смотрите в нашей подборке.
Поздравления с наступающим Новым годом: лучшие пожелания, стихи, смс и открытки
Приближение Нового года — это всегда особый момент, когда хочется остановиться, оглянуться на прожитое и с надеждой посмотреть вперед. 2026-й уже стоит на пороге, принося с собой ожидание перемен, новых возможностей и веру в лучшее. Именно в эти дни слова поддержки, тепла и искренних пожеланий приобретают особую ценность.

В этой подборке собраны поздравления с наступающим Новым годом 2026, которые помогут передать близким, друзьям, коллегам и партнерам самые лучшие эмоции и пожелания. Выбирайте слова, которые откликаются именно вам, и дарите их тем, с кем хотите разделить надежду, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Поздравления с наступающим Новым годом в прозе

Поздравляю с наступающим Новым 2026 годом! Пусть он войдет в вашу жизнь с добрыми новостями, светлыми надеждами и ощущением уверенности в завтрашнем дне. Желаю спокойствия, здоровья и тепла от людей, которые рядом.

*** 

С наступающим Новым годом 2026! Пусть этот рубеж станет началом важных перемен, новых возможностей и воплощения задуманного. Желаю внутреннего равновесия, сил для движения вперед и искренней радости от каждого прожитого дня.

 ***

Пусть наступающий 2026 год принесет больше стабильности, добрых событий и приятных встреч. Желаю, чтобы в доме царили уют и взаимопонимание, а в сердце — надежда и вера в лучшее.

 ***

Поздравляю с наступающим Новым 2026 годом! Пусть он подарит новые шансы, мудрые решения и уверенные шаги к мечтам. Желаю, чтобы рядом всегда были надежные люди, а каждый день приносил ощущение смысла и поддержки.

 ***

С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 2026-й был щедрым на добрые новости, теплые слова и важные достижения. Пусть все задуманное находит путь к осуществлению, а впереди ждут спокойствие и светлые перспективы.

***

Пусть благословенная звезда озарит каждый день в Новом году! Желаем искренних улыбок, неожиданных приятных признаний, безумной любви, верных друзей и побольше ярких моментов. Пусть на каждый праздник вся ваша большая семья собирается за столом. Успехов и карьерного роста, уверенности и сил. Чтобы все неприятности обходили вас стороной в 2026 году. С грядущими праздниками!

***

С наступающим Новым годом! Когда-то желали ярких впечатлений и путешествий, а сейчас мечтаем об одном: чтобы все вернулись домой. Пусть в сердце будет свет и гармония, пусть на устах всегда сияет радостная улыбка, пусть дети будут здоровы и послушны. Пусть все зло останется в прошлом году. Желаю, чтобы 2026-й прошел под знаком добра!

***

Проходят последние дни 2025 года, года войны. Желаю, чтобы высшие силы оберегали всю вашу семью. Пусть те, кто сейчас далеко, вернутся домой. Желаю здоровья, безоблачных дней и успешных начинаний. Никогда не теряйте оптимизм и веру в будущее!

***

Желаю, чтобы в грядущем 2026 году мы всей страной праздновали победу! Это будет день радости, скорби и памяти. Пусть скорее наступит желанная дата и вся семья снова соберется вместе. В канун Нового года желаю вам воодушевления, смелости и бодрого духа. Пусть случаются чудеса, пусть не угаснет свет будущих свершений!

Поздравления с наступающим Новым годом в стихах

Дай Бог вам любви и тепла,

Добра в семье и уюта в доме,

Чтобы счастье светлой музыкой лилось

В новогодние праздники, щедрые и веселые!

Пусть Новый год исполняет желания,

Пусть ваши дела процветают,

С чудесным праздником, радости и мечты

Мы искренне и сердечно вас поздравляем!

 *** 

С Новым годом, с новым счастьем!

Пусть веселым и чудесным

Будет год, что наступает,

Все невзгоды пусть минуют,

Радость будет в доме и праздник,

И гостинцев будет много,

Вкусных конфет в подоле,

Подарков от судьбы,

Незабываемых впечатлений больше,

Светлых радостей почаще!

  ***

С Новым годом!

Пусть он принесет достаток,

Еще много теплых дней,

И чтобы никто не болел.

Пусть соберется вся семья

За этим праздничным столом!

Пусть радостно засияет елка

И развеселит всех вместе!

  ***

С Новым годом шлю поздравления!

Пусть сбудутся желания.

Пусть год принесет с размахом

Счастье, радости немало.

Пусть все всегда удается,

Пусть от успехов поется,

Пусть вы будете здоровы,

Пусть купаетесь в любви.

  ***

С Новым годом вас всех!

Пусть звенит счастливый смех,

Пусть богатым будет дом

И всегда веселым праздник.

Чтобы не знали вы усталости,

Чтобы вас всегда ждали дома.

Пусть этот год будет лучшим

В этот миг, потом и повсюду!

Есть ночь волшебная раз в году,

Когда мороз рисует цветы на стекле.

И несмотря на возраст,

Мы верим в чудеса, словно дети.

  ***

Я всех с Новым годом поздравляю!

Пусть он принесет радость и надежду.

Крепкого здоровья всем желаю,

Никогда не теряйте свою мечту.

Пусть плохое останется в прошлом:

Все беды, горе, печаль и поражения.

Пусть следующий год будет счастливым,

И каждый день дарит новую сказку.

  ***

С наступающим Новым годом искренне поздравляю,

Мира и спокойствия от всего сердца желаю.

Пусть 2026-й придет с добром,

Со светлой надеждой в каждый ваш дом.

 ***

Наступающий год уже шагает к нам,

Пусть он принесет счастливый для всех час.

Пусть будет здоровье, тепло и любовь,

А вера в лучшее живет вновь и вновь.

 ***

С наступающим Новым годом — светлых мыслей,

Пусть будет щедрым будущий этот путь.

Пусть радость и мир будут рядом всегда,

И мечты исполнятся в новом году без труда.

 ***

Пусть наступающий год принесет добрые дни,

Покой в сердце и тепло в семье.

С Новым 2026-м — надежды и добра,

Пусть судьба будет благосклонна всегда.

 ***

С наступающим Новым годом поздравляю всех,

Пусть в доме звучит счастливый смех.

Пусть 2026-й подарит свет и мир,

И каждый ваш день будет радостью искренней.

СМС-поздравления с наступающим Новым годом

С наступающим Новым 2026 годом! Пусть он принесет спокойствие, добрые новости и уверенность в завтрашнем дне.

  ***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, тепла в доме и светлых событий в 2026 году.

  ***

С наступающим 2026 годом! Пусть все задуманное осуществится, а каждый день приносит радость.

  ***

Пусть Новый 2026 год подарит мир, стабильность и счастливые мгновения рядом с близкими. С праздником!

  ***

С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 2026-й был щедрым на добрые новости и теплые слова.

  ***

Поздравляю с наступающим Новым 2026 годом! Пусть в сердце будет спокойствие, а в доме — уют.

  ***

С наступающим Новым годом! Желаю здоровья, сил и светлой надежды в каждом дне 2026 года.

  ***

Пусть наступающий 2026 год принесет новые возможности, уверенные решения и искренние улыбки.

  ***

С наступающим Новым годом! Пусть в 2026-м будет больше радости, мира и сбывшихся мечт.

  ***

Поздравляю с наступающим 2026 годом! Пусть он начнется с добра и ведет только к лучшему.

Поздравления с наступающим Новым годом в открытках

 

