  1. В Украине

Украинцам объяснили, как работает автоматизированная система списания налогового долга

11:23, 28 февраля 2026
Речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций.
Налоговая служба в Полтавской области напоминает, что недавно заработала новая система автоматического взыскания налогового долга.

Как это выглядит на практике?

Процесс максимально автоматизирован: влияние человеческого фактора сведено к минимуму, ручные решения не применяются, а все действия осуществляются исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства. Механизм распространяется только на юридических лиц, у которых имеется налоговый долг.

Как работает система?

Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.

Система генерирует платежную инструкцию.

Накладывается электронная подпись.

Документ мгновенно отправляется в Казначейство.

Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.

Банк списывает только четко определенную сумму.

Все работает через систему электронных платежей — по единым правилам.

Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии. Времени, чтобы уплатить его добровольно, достаточно. В случае отказа — налоговая обращается в суд.

Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взыскивается без решения суда. Это определено Налоговым кодексом.

долг налоговая налоги

