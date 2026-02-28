Украинцам объяснили, как работает автоматизированная система списания налогового долга
Налоговая служба в Полтавской области напоминает, что недавно заработала новая система автоматического взыскания налогового долга.
Как это выглядит на практике?
Процесс максимально автоматизирован: влияние человеческого фактора сведено к минимуму, ручные решения не применяются, а все действия осуществляются исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства. Механизм распространяется только на юридических лиц, у которых имеется налоговый долг.
Как работает система?
Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.
Система генерирует платежную инструкцию.
Накладывается электронная подпись.
Документ мгновенно отправляется в Казначейство.
Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.
Банк списывает только четко определенную сумму.
Все работает через систему электронных платежей — по единым правилам.
Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии. Времени, чтобы уплатить его добровольно, достаточно. В случае отказа — налоговая обращается в суд.
Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взыскивается без решения суда. Это определено Налоговым кодексом.
