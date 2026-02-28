Иран запустил баллистические ракеты по Израилю
В субботу, 28 февраля, Иран совершил ракетный обстрел Израиля. Это произошло спустя несколько часов после ударов США и Израиля по нескольким иранским городам. Об этом заявила Армия обороны Израиля, пишет Sky News.
В центре, на севере Израиля, в прибрежном городе Хайфа, а также в Тель-Авиве раздаются сирены. Угроза ракетных ударов объявлена по всей территории Израиля.
Израильские военные заявляют, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет
Незадолго до этого государственное телевидение Ирана объявило, что вооруженные силы страны готовятся к ответному удару по Израилю.
Сообщается, что сейчас идет первая волна ракетно-дроновой атаки Ирана по Израилю.
Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.
