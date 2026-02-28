Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Израильские военные сообщают, что силы противовоздушной обороны совершают перехват ракет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 28 февраля, Иран совершил ракетный обстрел Израиля. Это произошло спустя несколько часов после ударов США и Израиля по нескольким иранским городам. Об этом заявила Армия обороны Израиля, пишет Sky News.

В центре, на севере Израиля, в прибрежном городе Хайфа, а также в Тель-Авиве раздаются сирены. Угроза ракетных ударов объявлена ​​по всей территории Израиля.

Израильские военные заявляют, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет

Незадолго до этого государственное телевидение Ирана объявило, что вооруженные силы страны готовятся к ответному удару по Израилю.

Сообщается, что сейчас идет первая волна ракетно-дроновой атаки Ирана по Израилю.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.