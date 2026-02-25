В Киеве водитель маршрутки проехал на красный свет и получит штраф — полиция увидела видео

Водителя маршрутного транспортного средства, нарушившего ПДД, оштрафовали.

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, который нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Видео с водителем маршрутки, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, полицейские увидели в соцсетях.

Инспекторы отдела контроля на автомобильном транспорте установили и разыскали нарушителя.

В полиции сообщили, что с водителем провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП Украины.

