  1. В Украине

Женщинам обещали трудоустройство в Европе: полиция раскрыла схему торговли людьми

21:12, 17 марта 2026
Женщин под предлогом высокооплачиваемой работы переправляли в страны Европы.
Фото: Департамент миграционной полиции
Правоохранители раскрыли группу, которая вербовала женщин в Украине и переправляла их в страны Европейского Союза для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил Департамент миграционной полиции.

Оперативники миграционной полиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Волынской области во взаимодействии с 6-м пограничным отрядом Государственной пограничной службы задокументировали противоправную деятельность фигурантов.

По данным следствия, к схеме причастны жители Одессы. Они подбирали женщин в возрасте от 18 до 35 лет и склоняли их к выезду за пределы Украины под предлогом высокооплачиваемой работы. Для этого использовали популярные мессенджеры и размещали объявления в тематических группах. Основной целевой аудиторией были женщины, находившиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

После так называемого «отбора» потерпевших перемещали в другую страну, где передавали местным трафикерам для дальнейшей эксплуатации в проституции.

Разоблачение злоумышленников происходило в два этапа: сначала задержали организатора и вербовщика, впоследствии — их пособника.

Во время санкционированных обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Под процессуальным руководством прокуратуры трем участникам группы было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми. Досудебное расследование продолжается.

полиция Европа Украина граница пересечение границы

