До 10 июня остались считанные дни: кому нужно оцифровать трудовую книжку и как проверить ее статус

Украинцам, имеющим бумажные трудовые книжки, напомнили о дедлайне 10 июня и объяснили, как перевести данные в электронный формат и проверить результат оцифровки.

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До 10 июня 2026 года в Украине завершается переходный период для внесения данных из бумажных трудовых книжек в электронный реестр. Прежде всего это касается граждан, которые начали трудовую деятельность до 1 января 2004 года, поскольку именно их трудовой стаж в основном зафиксирован в бумажных документах.

Передать сведения в Пенсионный фонд могут как сами работники, так и работодатели. Для этого необходимо загрузить сканированные копии трудовой книжки через электронный портал Пенсионного фонда Украины. После обработки информация будет внесена в электронную трудовую книжку.

Как узнать, перенесены ли уже данные

Проверить статус оцифровки можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ. В разделе электронной трудовой книжки пользователи могут просмотреть загруженные скан-копии документов, а также ознакомиться с результатами их обработки после завершения процедуры.

Что делать в случае утраты трудовой книжки

Если бумажный документ был утрачен, в том числе из-за военных действий, подтвердить трудовой стаж можно другими официальными документами. Для этого подойдут трудовые договоры, справки от работодателя, документы о начислении заработной платы или выписки из приказов о трудоустройстве.

В случаях, когда предприятие находилось на оккупированной территории или в районе активных боевых действий и архивные документы не сохранились, законодательство позволяет подтверждать стаж с помощью свидетельских показаний. Для этого необходимо привлечь как минимум двух человек, которые работали вместе с заявителем в тот же период и могут подтвердить этот факт соответствующими документами.

Потеряется ли стаж после 10 июня

В Пенсионном фонде подчеркивают, что завершение установленного срока не означает утрату трудового стажа. Даже после 10 июня 2026 года граждане смогут подавать скан-копии трудовых книжек и другие документы для внесения сведений в электронный реестр.

В ведомстве отмечают, что отсутствие оцифровки до указанной даты не влияет на уже приобретенный страховой стаж. Поэтому граждане, которые не успеют пройти процедуру вовремя, смогут сделать это позже без риска утраты пенсионных прав.

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