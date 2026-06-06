Житомирский апелляционный суд рассмотрел дело по заявлению матери военнослужащего, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания на территории Курской области, об объявлении его умершим в связи с продолжительным отсутствием каких-либо сведений о месте нахождения или плене.

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Житомирский апелляционный суд рассмотрел дело № 286/4661/25 по заявлению матери военнослужащего об объявлении её сына умершим в связи с его безвестным исчезновением во время выполнения боевого задания на территории Курской области РФ. Суд проверил законность решения суда первой инстанции, которым в удовлетворении заявления было отказано, и пришёл к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Суть дела

В суд обратилась мать военнослужащего с заявлением об объявлении сына умершим. Заявительница указала, что её сын был мобилизован в ряды Вооружённых Сил Украины и 15 сентября 2024 года пропал без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Калинов Курской области Российской Федерации.

Согласно данным служебного расследования, военнослужащий входил в состав группы, которая выполняла инженерные работы и удерживала боевые позиции «ВЕГАС» и «КАНЗАС». 15 сентября 2024 года противник осуществил активный штурм указанных позиций. В результате боя позиции были захвачены, часть военнослужащих отошла, а военнослужащий, в отношении которого подано заявление, считается пропавшим без вести.

Заявительница указывала, что с момента исчезновения прошло более года и трёх месяцев. Она предприняла все возможные меры для поиска сына, обращалась в правоохранительные органы, государственные органы по вопросам розыска военнопленных, волонтёрские организации и воинскую часть. Сведения о пребывании военнослужащего в плену отсутствуют. Данных о совпадении его ДНК-профиля с неопознанными телами также не получено. Сведения о его местонахождении ни одним государственным органом не установлены.

Кроме того, заявительница ссылалась на то, что боевые действия в районе вероятного исчезновения завершились в конце ноября 2024 года, а потому, по её мнению, истёк предусмотренный законом шестимесячный срок, после которого лицо может быть объявлено умершим при наличии соответствующих обстоятельств.

Овручский районный суд отказал в удовлетворении заявления, после чего представитель заявительницы обжаловал это решение в апелляционном порядке.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд отметил, что в соответствии со статьёй 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями или вооружённым конфликтом, может быть объявлено умершим после истечения двух лет после окончания военных действий. В то же время с учётом конкретных обстоятельств дела суд вправе объявить лицо умершим раньше, но не ранее истечения шести месяцев.

Суд обратил внимание на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 11 декабря 2024 года по делу №755/11021/22. В частности, Большая Палата разъяснила, что шестимесячный срок может применяться лишь тогда, когда существуют существенные основания предполагать гибель лица вследствие военных действий и отсутствуют обоснованные основания ожидать появления новых сведений о его местонахождении.

Коллегия судей подчеркнула, что для объявления лица умершим суд должен иметь надлежащие и допустимые доказательства, позволяющие сделать вероятное предположение о смерти человека. Отсутствие достаточных доказательств либо наличие неопределённости относительно обстоятельств исчезновения исключает применение такого правового механизма.

Анализируя материалы дела, апелляционный суд установил, что имеющиеся доказательства подтверждают лишь факт исчезновения военнослужащего во время выполнения боевого задания. Акт служебного расследования, журналы боевых действий и объяснения военнослужащих свидетельствуют о потере связи с ним после захвата противником боевых позиций, однако не содержат сведений о его гибели.

Суд отметил, что очевидцев смерти военнослужащего нет, а установленные обстоятельства не исключают возможности его пребывания в плену, в неизвестном месте либо отсутствия связи по причинам, связанным с боевыми действиями. Также не получено никаких результатов ДНК-идентификации, которые подтверждали бы его гибель.

По убеждению коллегии судей, представленные заявительницей доказательства не дают оснований с чрезвычайно высокой вероятностью предполагать смерть военнослужащего в определённое время и при определённых обстоятельствах. Доказательства свидетельствуют лишь о его безвестном исчезновении во время боевых действий.

Учитывая это, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии достаточных правовых оснований для объявления лица умершим и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Овручского районного суда Житомирской области — без изменений.

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