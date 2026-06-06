Житомирський апеляційний суд розглянув справу за заявою матері військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на території Курської області, про оголошення його померлим у зв’язку з тривалою відсутністю будь-яких відомостей про місце перебування чи полон.

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Житомирський апеляційний суд розглянув справу № 286/4661/25 за заявою матері військовослужбовця про оголошення її сина померлим у зв’язку із зникненням безвісти під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ. Суд перевірив законність рішення суду першої інстанції, яким у задоволенні заяви було відмовлено, та дійшов висновку про відсутність підстав для його скасування.

Суть справи

До суду звернулася мати військовослужбовця із заявою про оголошення сина померлим. Заявниця зазначала, що її син був мобілізований до лав Збройних Сил України та 15 вересня 2024 року зник безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Калинов Курської області Російської Федерації.

За даними службового розслідування, військовослужбовець входив до складу групи, яка виконувала інженерні роботи та утримувала бойові позиції «ВЕГАС» і «КАНЗАС». 15 вересня 2024 року противник здійснив активний штурм зазначених позицій. У результаті бою позиції були захоплені, частина військовослужбовців відійшла, а військовослужбовець, щодо якого подано заяву, вважається зниклим безвісти.

Заявниця вказувала, що з моменту зникнення минуло понад рік і три місяці. Вона здійснила всі можливі заходи для пошуку сина, зверталася до правоохоронних органів, державних органів з питань розшуку полонених, волонтерських організацій та військової частини. Відомості про перебування військовослужбовця у полоні відсутні. Даних про збіг його ДНК-профілю з невпізнаними тілами також не отримано. Відомості про його місцезнаходження жодним державним органом не встановлені.

Крім того, заявниця посилалася на те, що бойові дії в районі ймовірного зникнення завершилися наприкінці листопада 2024 року, а тому, на її думку, сплив передбачений законом шестимісячний строк, після якого особа може бути оголошена померлою за наявності відповідних обставин.

Овруцький районний суд відмовив у задоволенні заяви, після чого представник заявниці оскаржив це рішення в апеляційному порядку.

Позиція та висновки суду

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями або збройним конфліктом, може бути оголошена померлою після спливу двох років після закінчення воєнних дій. Водночас з урахуванням конкретних обставин справи суд має право оголосити особу померлою раніше, але не раніше спливу шести місяців.

Суд звернув увагу на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 11 грудня 2024 року у справі №755/11021/22. Зокрема, Велика Палата роз’яснила, що шестимісячний строк може застосовуватися лише тоді, коли існують істотні підстави припускати загибель особи внаслідок воєнних дій та відсутні обґрунтовані підстави очікувати появи нових відомостей про її місцезнаходження.

Колегія суддів наголосила, що для оголошення особи померлою суд повинен мати належні та допустимі докази, які дозволяють зробити вірогідне припущення про смерть особи. Відсутність достатніх доказів або наявність невизначеності щодо обставин зникнення унеможливлює застосування такого правового механізму.

Аналізуючи матеріали справи, апеляційний суд встановив, що наявні докази підтверджують лише факт зникнення військовослужбовця під час виконання бойового завдання. Акт службового розслідування, журнали бойових дій та пояснення військовослужбовців свідчать про втрату зв’язку з ним після захоплення противником бойових позицій, однак не містять відомостей про його загибель.

Суд зазначив, що очевидців смерті військовослужбовця немає, а встановлені обставини не виключають можливості його перебування у полоні, у невідомому місці або відсутності зв’язку з причин, пов’язаних з бойовими діями. Також не отримано жодних результатів ДНК-ідентифікації, які б підтверджували його загибель.

На переконання колегії суддів, надані заявницею докази не дають підстав з надзвичайно великою вірогідністю припускати смерть військовослужбовця у певний час і за певних обставин. Докази свідчать лише про його зникнення безвісти під час бойових дій.

З огляду на це апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про відсутність достатніх правових підстав для оголошення особи померлою та залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Овруцького районного суду Житомирської області — без змін.

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