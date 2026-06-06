Частині пенсіонерів можуть призупинити виплати: що потрібно зробити до кінця року

Пенсійний фонд нагадав українцям, які перебувають за кордоном, про обов’язкову щорічну фізичну ідентифікацію.

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Українські пенсіонери, які перебувають за межами країни та отримують пенсійні виплати на рахунки в українських банках, повинні до 31 грудня 2026 року пройти щорічну фізичну ідентифікацію. У разі невиконання цієї вимоги нарахування пенсії можуть тимчасово призупинити.

У Пенсійному фонді нагадують, що проходити ідентифікацію необхідно щороку незалежно від того, чи робив це пенсіонер раніше. Процедура потрібна для підтвердження особи одержувача та запобігання неправомірному отриманню соціальних виплат.

Відповідно до законодавства, така перевірка є обов’язковою для громадян, які проживають за кордоном і продовжують отримувати українську пенсію через банківські рахунки в Україні. Після успішного проходження ідентифікації виплати здійснюються у звичному режимі.

Крім українців за кордоном, пройти фізичну ідентифікацію повинні також мешканці тимчасово окупованих територій, які отримують пенсійне забезпечення.

У Пенсійному фонді звертають увагу ще на один важливий момент. Пенсійні виплати перераховуються виключно на рахунки в українських банках. Якщо пенсіонер тривалий час не користується банківською карткою та не проводить жодних фінансових операцій, це може стати підставою для додаткової перевірки з боку уповноважених органів.

Тож пенсіонерам, які перебувають за кордоном, радять не відкладати проходження ідентифікації та виконати цю вимогу до завершення 2026 року, щоб уникнути можливих проблем із виплатою пенсії.

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