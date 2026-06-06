Части пенсионеров могут приостановить выплаты: что нужно сделать до конца года

Пенсионный фонд напомнил находящимся за рубежом украинцам об обязательной ежегодной физической идентификации.

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Украинские пенсионеры, находящиеся за пределами страны и получающие пенсионные выплаты на счета в украинских банках, должны до 31 декабря 2026 года пройти ежегодную физическую идентификацию. В случае невыполнения этого требования начисление пенсии может быть временно приостановлено.

В Пенсионном фонде напоминают, что проходить идентификацию необходимо ежегодно независимо от того, проходил ли пенсионер эту процедуру ранее. Она нужна для подтверждения личности получателя и предотвращения неправомерного получения социальных выплат.

Согласно законодательству, такая проверка является обязательной для граждан, проживающих за границей и продолжающих получать украинскую пенсию через банковские счета в Украине. После успешного прохождения идентификации выплаты продолжаются в обычном режиме.

Кроме украинцев за рубежом, пройти физическую идентификацию должны также жители временно оккупированных территорий, получающие пенсионное обеспечение.

В Пенсионном фонде обращают внимание ещё на один важный момент. Пенсионные выплаты перечисляются исключительно на счета в украинских банках. Если пенсионер длительное время не пользуется банковской картой и не совершает никаких финансовых операций, это может стать основанием для дополнительной проверки со стороны уполномоченных органов.

Поэтому пенсионерам, находящимся за границей, советуют не откладывать прохождение идентификации и выполнить это требование до конца 2026 года, чтобы избежать возможных проблем с выплатой пенсии.

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