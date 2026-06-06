Верховный Суд: исполнительная надпись нотариуса возможна только при наличии бесспорной задолженности

Верховный Суд рассмотрел дело об обжаловании исполнительной надписи нотариуса, совершенной на основании кредитного договора, и напомнил, что обязательным условием для его совершения является бесспорная задолженность должника.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 643/6077/20 о законности исполнительной надписи нотариуса, совершенной на основании кредитного договора, а также требований заемщика о возмещении ущерба после реализации его ипотечной квартиры на электронных торгах.

Суд проверил, имеются ли основания для удовлетворения требований о признании незаконными действий банка и нотариуса, а также о возмещении ущерба, который истец связывал с реализацией ипотечной квартиры.

Фабула дела

В 2007 году между заемщиком и Укрсоцбанком был заключен кредитный договор на сумму 95 тысяч долларов США для приобретения квартиры. В обеспечение исполнения кредитных обязательств стороны заключили ипотечный договор, по которому квартира была передана в ипотеку банку.

Условиями кредитного договора предусматривалось, что в случае просрочки исполнения обязательств более чем на 60 календарных дней срок пользования кредитом считается истекшим, а заемщик обязан досрочно погасить всю задолженность вместе с процентами и штрафными санкциями. Последний платеж по кредиту был осуществлен в августе 2008 года. Таким образом, срок исполнения основного обязательства был изменен на ноябрь 2008 года.

В октябре 2017 года банк обратился к частному нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи о взыскании более 202 тысяч долларов США задолженности по кредитному договору. На основании представленных документов нотариус совершил исполнительную надпись, после чего было открыто исполнительное производство. В рамках принудительного исполнения квартира заемщика была реализована на электронных торгах за 578 888 грн.

Заемщик обратился в суд, считая исполнительную надпись незаконной. Он указывал, что задолженность не была бесспорной, кредитный договор не был нотариально удостоверен, срок для обращения за совершением исполнительной надписи истек, а письменного требования о погашении задолженности банк ему не направлял. Также он просил возместить ущерб в размере рыночной стоимости квартиры, которую оценивал более чем в 1,2 млн грн.

Решения судов

При первоначальном рассмотрении суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд оставил это решение без изменений. Однако Верховный Суд в 2023 году отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение, указав, что суды не установили, существовала ли на момент совершения исполнительной надписи бесспорная задолженность, ее фактический размер и имелись ли между сторонами споры относительно долга.

Во время нового рассмотрения банк сообщил суду, что письменное требование о погашении задолженности заемщику не направлялось.

После нового рассмотрения Салтовский районный суд г. Харькова (бывший Московский райсуд) частично удовлетворил иск. Суд признал исполнительную надпись не подлежащей исполнению, поскольку она была совершена на основании кредитного договора, который не удостоверялся нотариально, в период, когда соответствующие положения правительственного постановления о возможности совершения таких надписей фактически не действовали. В то же время в удовлетворении требований о признании действий банка и нотариуса незаконными, а также о возмещении ущерба было отказано.

Харьковский апелляционный суд согласился с выводом о невозможности исполнения исполнительной надписи, однако изменил мотивировочную часть решения. Суд указал, что трехлетний срок для обращения с заявлением о совершении исполнительной надписи истек еще в ноябре 2011 года, тогда как надпись была совершена в 2017 году в отношении задолженности, начисленной в 2014–2017 годах. Это свидетельствовало об отсутствии бесспорности задолженности. Вместе с тем апелляционный суд оставил без изменений выводы об отказе в возмещении ущерба.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций. Суд подчеркнул, что при разрешении споров о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению суды должны проверять не только соблюдение нотариусом формальных процедур, но и устанавливать, действительно ли на момент совершения надписи существовала бесспорная задолженность, соответствовал ли ее размер указанному в исполнительной надписи и отсутствовали ли неразрешенные споры относительно долга.

Суд отметил, что после прекращения надлежащего исполнения кредитных обязательств в 2008 году срок исполнения основного обязательства был изменен на ноябрь 2008 года. Именно с этого момента возникло право кредитора требовать досрочного погашения всей задолженности. Соответственно, трехлетний срок для обращения за совершением исполнительной надписи истек в ноябре 2011 года. Поэтому исполнительная надпись, совершенная в 2017 году в отношении задолженности за период 2014–2017 годов, не могла считаться основанной на бесспорной задолженности.

Что касается требований о признании незаконными действий банка и нотариуса, Верховный Суд согласился с выводом предыдущих инстанций о том, что само по себе обращение банка к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи не является противоправным действием и осуществлялось в пределах прав и обязанностей, определенных кредитным договором, Законом «О нотариате» и Перечнем документов, по которым допускается бесспорное взыскание задолженности.

Относительно требований о возмещении ущерба Верховный Суд указал, что для возложения гражданско-правовой ответственности необходимо установить наличие ущерба, противоправность поведения ответчика, причинно-следственную связь между таким поведением и ущербом, а также вину лица.

Верховный Суд согласился с выводом предыдущих инстанций об отсутствии оснований для взыскания ущерба. Суд учел, что предметом исполнительной надписи была кредитная задолженность, а не квартира истца, последний не оспорил оценку имущества во время исполнительного производства, а также не доказал наличие всех элементов гражданско-правовой ответственности, в частности причинно-следственной связи между действиями нотариуса и заявленными убытками.

Суд также обратил внимание, что после признания исполнительной надписи не подлежащей исполнению правовое основание приобретения банком денежных средств от продажи квартиры отпало.

В такой ситуации лицо не лишено права обратиться в суд с отдельным иском о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств в порядке статьи 1212 Гражданского кодекса Украины. Именно такой способ защиты является надлежащим в соответствующих правоотношениях.

В связи с этим надлежащим способом защиты в таких правоотношениях может быть требование о возврате неосновательно приобретенных денежных средств в соответствии со статьей 1212 ГК Украины.

В итоге Верховный Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции в не измененной апелляционным судом части и постановление Харьковского апелляционного суда.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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