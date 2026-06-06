Какие медицинские новации ждут Украины в рамках евроинтеграции: перечень приоритетных законопроектов

В Комитете по вопросам здоровья нации рассказали, какие медицинские законопроекты приоритетны на пути в ЕС, какие реформы уже удалось реализовать и почему украинский опыт лечения раненых и реабилитации вызывает все больший интерес в европейских странах.

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Сфера здравоохранения остается одним из лидеров евроинтеграционного процесса в Украине. Уже сегодня значительная часть медицинского законодательства адаптирована к нормам Европейского Союза, а на рассмотрении находится ряд новых законодательных инициатив, необходимых для дальнейшего сближения украинской системы здравоохранения с европейскими стандартами.

Об этом сообщают в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по итогам участия в Национальном форуме «Здоровая Украина 2030: стратегия, партнерство, европейский горизонт».

В рамках панельной дискуссии представители парламента, правительства и международных организаций обсудили перспективы развития украинской медицины на пути к членству в ЕС.

В Комитете подчеркивают, что европейская интеграция остается одним из ключевых приоритетов как парламентского Комитета, так и Министерства здравоохранения. За последние годы Украина уже адаптировала значительную часть законодательства к нормам ЕС, в частности в сферах общественного здоровья и донорства крови. Также Верховная Рада приняла закон о лекарственных средствах, который переводит систему обращения медицинских препаратов на европейские стандарты.

В то же время масштабные реформы реализуются в условиях полномасштабной войны. Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и дополнительные вызовы для медицинской системы, Украина продолжает выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами и не останавливает процесс реформирования отрасли.

В Комитете отмечают, что военные реалии существенно повлияли на развитие медицинской сферы и определили новые приоритеты. Речь прежде всего идет о реабилитации, протезировании, реконструктивной хирургии, лечении сложных боевых травм, а также развитии системы поддержки ментального здоровья.

Во время форума участники также обозначили перечень приоритетных евроинтеграционных законопроектов, над которыми сейчас ведется совместная работа. Среди них — законодательство о трансграничной медицинской помощи, изменения в закон о лекарственных средствах, регулирование веществ человеческого происхождения (SoHO), вопросы психоактивных веществ, а также ратификация Протокола ВОЗ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

Отдельно в Комитете обратили внимание на изменение отношения международных партнеров к украинской медицинской системе. Если в начале полномасштабного вторжения Украина обращалась к зарубежным партнерам за помощью в подготовке медиков к работе со сложными травмами, то сегодня ситуация существенно изменилась.

Отмечается, что в настоящее время европейские страны все чаще обращаются к Украине, чтобы перенять украинский опыт лечения раненых, организации медицинской помощи в условиях войны, реабилитации и восстановления пациентов после тяжелых травм.

В Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подчеркивают, что такой интерес со стороны международных партнеров свидетельствует о высоком уровне развития украинской медицины и ее вкладе в формирование современных подходов к оказанию медицинской помощи в кризисных условиях.

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