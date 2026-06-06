  1. В Украине

Какие медицинские новации ждут Украины в рамках евроинтеграции: перечень приоритетных законопроектов

19:01, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Комитете по вопросам здоровья нации рассказали, какие медицинские законопроекты приоритетны на пути в ЕС, какие реформы уже удалось реализовать и почему украинский опыт лечения раненых и реабилитации вызывает все больший интерес в европейских странах.
Какие медицинские новации ждут Украины в рамках евроинтеграции: перечень приоритетных законопроектов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сфера здравоохранения остается одним из лидеров евроинтеграционного процесса в Украине. Уже сегодня значительная часть медицинского законодательства адаптирована к нормам Европейского Союза, а на рассмотрении находится ряд новых законодательных инициатив, необходимых для дальнейшего сближения украинской системы здравоохранения с европейскими стандартами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщают в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по итогам участия в Национальном форуме «Здоровая Украина 2030: стратегия, партнерство, европейский горизонт».

В рамках панельной дискуссии представители парламента, правительства и международных организаций обсудили перспективы развития украинской медицины на пути к членству в ЕС.

В Комитете подчеркивают, что европейская интеграция остается одним из ключевых приоритетов как парламентского Комитета, так и Министерства здравоохранения. За последние годы Украина уже адаптировала значительную часть законодательства к нормам ЕС, в частности в сферах общественного здоровья и донорства крови. Также Верховная Рада приняла закон о лекарственных средствах, который переводит систему обращения медицинских препаратов на европейские стандарты.

В то же время масштабные реформы реализуются в условиях полномасштабной войны. Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и дополнительные вызовы для медицинской системы, Украина продолжает выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами и не останавливает процесс реформирования отрасли.

В Комитете отмечают, что военные реалии существенно повлияли на развитие медицинской сферы и определили новые приоритеты. Речь прежде всего идет о реабилитации, протезировании, реконструктивной хирургии, лечении сложных боевых травм, а также развитии системы поддержки ментального здоровья.

Во время форума участники также обозначили перечень приоритетных евроинтеграционных законопроектов, над которыми сейчас ведется совместная работа. Среди них — законодательство о трансграничной медицинской помощи, изменения в закон о лекарственных средствах, регулирование веществ человеческого происхождения (SoHO), вопросы психоактивных веществ, а также ратификация Протокола ВОЗ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.

Отдельно в Комитете обратили внимание на изменение отношения международных партнеров к украинской медицинской системе. Если в начале полномасштабного вторжения Украина обращалась к зарубежным партнерам за помощью в подготовке медиков к работе со сложными травмами, то сегодня ситуация существенно изменилась.

Отмечается, что в настоящее время европейские страны все чаще обращаются к Украине, чтобы перенять украинский опыт лечения раненых, организации медицинской помощи в условиях войны, реабилитации и восстановления пациентов после тяжелых травм.

В Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подчеркивают, что такой интерес со стороны международных партнеров свидетельствует о высоком уровне развития украинской медицины и ее вкладе в формирование современных подходов к оказанию медицинской помощи в кризисных условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ЕС Европа Украина медицина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам разрешат обмениваться интимными фото и видео в мессенджерах

Новый законопроект усиливает ответственность за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей, одновременно смягчая регулирование в отношении совершеннолетних лиц.

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]